Hortensje to rośliny, które potrafią oczarować intensywnością kolorów i bujnością kwiatów – ale tylko wtedy, gdy odpowiednio o nie zadbasz. Przygotuj dla nich lekko kwaśne podłoże, zapewnij stanowisko półcieniste, z dala od palącego słońca, i nie zapominaj o regularnym podlewaniu.

Reklama

Jeżeli mimo to zastanawiasz się dlaczego hortensje nie kwitną, wyglądają słabo albo mają blade liście, najwyższy czas sięgnąć po naturalny nawóz. Nie musisz go kupować – wystarczy, że wybierzesz się na spacer do lasu.

Nawóz do hortensji z szyszek – tani i skuteczny sposób z natury

Szyszki, które znajdziesz pod sosnami i świerkami, to doskonały materiał na naturalny nawóz. Zawierają mnóstwo garbników, które pomagają zakwasić glebę – a właśnie takie warunki hortensje lubią najbardziej. Dzięki temu nawóz z szyszek nie tylko wspomaga rozwój rośliny, ale też intensyfikuje wybarwienie kwiatów. Szczególnie przy odmianach niebieskich zauważysz dużą różnicę – kolor stanie się głębszy i bardziej nasycony.

Jak przygotować nawóz z szyszek? Zrób to krok po kroku

Domowej roboty odżywki do roślin ogrodowych są łatwe w przygotowaniu. Podobnie jak w przypadku nawozu do hortensji z czerstwego chleba, oprócz głównego składnika, potrzebujesz jeszcze tylko wody.

Oto, jak zrobić prosty i całkowicie darmowy nawóz z szyszek w kilku prostych krokach:

Zbierz szyszki – najlepiej sosnowe lub świerkowe. Weź ok. 8 szyszek. Zalej szyszki przegotowaną wodą i odstaw na trzy tygodnie. Przykryj naczynie, żeby nie wyparowało zbyt dużo płynu. Po odstaniu przecedź płyn, a szyszki wyrzuć lub wykorzystaj jako ściółkę. Podlewaj hortensje takim wywarem raz na 2 tygodnie, szczególnie wiosną i na początku lata. Pamiętaj o rozcieńczeniu nawozu w proporcji 1:3 (1 szklanka nawozu na 3 szklanki wody). Nie przesadzaj z ilością – kwaśna woda raz na dwa tygodnie w zupełności wystarczy. W międzyczasie podlewaj rośliny zwykłą wodą.

Nawóz do hortensji z szyszek stosuj raz na dwa tygodnie, fot. Adobe Stock, Heliosphile

Efekty nawożenia hortensji szyszkami – czego możesz się spodziewać?

Po około 3–4 tygodniach regularnego stosowania zauważysz, że hortensje stają się bardziej bujne, a liście odzyskują głęboki zielony kolor. Kwiaty pojawią się szybciej, będą większe i bardziej wyraziste kolorystycznie. Naturalny zakwaszacz z szyszek pomoże też utrzymać zdrowy system korzeniowy i zmniejszy ryzyko chorób grzybowych.

Inne kuchenne sposoby na hortensje – masz je pod ręką

Jeśli nie masz dostępu do lasu, wypróbuj inne naturalne odżywki, które działają podobnie:

Fusy z kawy – pomagają zakwasić ziemię i poprawiają strukturę gleby.

Skórki z pomarańczy – zakwaszają glebę i sprawiają, że kwiaty wybarwiają się na niebiesko.

Ocet jabłkowy – rozcieńcz 1 litr octu w 8 litrach wody i podlej krzaczki hortensji.

Liście herbaty – dodaj do podłoża, by zakwasić ziemię i wzbogacić ją w mikroelementy.

Zadbaj o swoje hortensje naturalnie, a one odwdzięczą ci się feerią barw przez całe lato.

Czytaj także: