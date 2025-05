Szerszenie w ogrodzie potrafią skutecznie uprzykrzyć wypoczynek na świeżym powietrzu. Nie potrzebują impulsu do zaatakowania i straszą pożyteczne owady zapylające. Na szczęście nie musisz sięgać po chemiczne środki. Skuteczną pułapkę przygotujesz samodzielnie z zaledwie dwóch prostych składników, które najprawdopodobniej masz w domu, a jeśli nie - wystarczy krótka wyprawa do spożywczaka.

Skuteczna pułapka na szerszenie: piwo i cukier

Szerszenie to jedne z najbardziej niepożądanych owadów w ogrodzie - są agresywne, niebezpieczne i potrafią zbudować gniazdo niemal wszędzie - w zakamarkach altany, pod dachem czy w żywopłocie. W moim rodzinnym domu zrobiły sobie rezydencję nawet z trzepaka - znalazły wejście przez drobny otwór w rurze.

Ich obecność budzi lęk, szczególnie gdy w pobliżu bawią się dzieci, ciekawskie zwierzęta domowe lub przebywają osoby uczulone na jad. Zamiast panikować - działaj. Pułapka z piwa i cukru to domowy patent, który sprawdził się już w niejednym ogrodzie. Jest tani, nietoksyczny i wyjątkowo skuteczny, szczególnie w słoneczne dni.

Szerszenie, podobnie jak osy, są wyjątkowo łase na słodkie zapachy. Fermentujący aromat piwa połączony z cukrem działa na nie jak magnes. Owady wlatują do naczynia, ale przez śliskie ścianki i lepką ciecz nie są w stanie się wydostać. To prosty mechanizm, który nie tylko ogranicza populację szkodników w ogrodzie, ale też pozwala działać bez stosowania szkodliwych substancji chemicznych.

Z tych 2 składników zrobisz skuteczną pułapkę na szerszenie, fot. Adobe Stock, Christian Musat

Jak zrobić pułapkę z cukru i piwa?

Zmieszaj trzy części jasnego piwa (może być nawet zwietrzałe) z jedną częścią białego cukru, ale równie dobrze sprawdzi się miód albo słodki sok owocowy. Czyli przykładowo: na jedną szklankę cukru przypadają 3 szklanki piwa.

Weź butelkę plastikową i jej górną część odetnij, a potem włóż odwrotnie do środka, tworząc prowizoryczny lejek. Dzięki temu owady łatwo wlecą do środka, ale trudno będzie im się wydostać. Do środka wlej przygotowaną mieszankę.

Alternatywnie możesz użyć słoika - wystarczy napełnić go miksturą i ustawić w cienistym miejscu ogrodu. Taką pułapkę możesz postawić gdzieś w pobliżu gniazda albo w miejscu, gdzie często latają, ale najlepiej z dala od często uczęszczanych miejsc, aby nikt jej nie przewrócił. Nie stawiaj jej też blisko wejścia do domu czy miejsca, w którym bawią się dzieci.

Opróżniaj i wymieniaj zawartość co kilka dni, ponieważ fermentacja osłabia zapach, a zgromadzone owady mogą zniechęcić kolejne do wlatywania do środka.

