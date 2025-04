Przycinanie magnolii wymaga rozwagi - zbyt intensywne lub niewłaściwie wykonane może ograniczyć kwitnienie i osłabić roślinę. Wczesnowiosenne przycinanie to częsty błąd, który może prowadzić do osłabienia rośliny i mniejszej ilości kwiatów w kolejnym sezonie. Jeśli jednak odpowiednio o nie zadbasz, kwitnienie magnolii będzie prawdziwym spektaklem, a te ozdobne drzewka będą piękną dekoracją ogrodu przez długi czas.

Kiedy przycinać magnolię?

Magnolie to drzewka, które kwitną wczesną wiosną, z tego powodu przycina się je dopiero po przekwitnieniu, czyli od późnej wiosny do wczesnego lata (maj-lipiec). Magnolie najlepiej znoszą delikatne cięcie, a jego termin zależy od gatunku i wieku rośliny. W przeciwieństwie do wielu innych drzew i krzewów nie wymagają regularnego cięcia formującego.

Magnolia zawiązuje pąki kwiatowe już w poprzednim sezonie, dlatego wczesnowiosenne cięcie oznacza ich usunięcie i mniejsze kwitnienie. Cięcia nie planuj też na jesień - rany po ostrzu nie zagoją się przed pierwszymi przymrozkami, a to może mocno osłabić magnolię i sprawić, że niemal zupełnie opadnie z sił.

Z przycinaniem magnolii poczekaj, aż całkowicie przekwitnie, fot. Adobe Stock, ratmaner

Jak ciąć magnolię?

Magnolie nie lubią intensywnego cięcia, dlatego warto ograniczyć się do minimalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Najważniejsze jest usunięcie suchych, chorych i połamanych pędów, bo to chroni magnolię przed infekcjami, a także wspiera jej wzrost. Jeśli korona magnolii jest zbyt gęsta, warto delikatnie usunąć wybrane gałęzie, aby ją przerzedzić i zapewnić lepszy dostęp światła.

Cięcie rób zawsze tuż nad oczkiem, z którego będzie rozwijać się pąk lub tuż nad rozwidleniem gałęzi. Zapobiega to powstawaniu martwych fragmentów i wspomaga szybkie gojenie ran. Używaj zawsze ostrych i czystych narzędzi.

Czy każda magnolia wymaga przycinania?

Nie wszystkie muszą być regularnie przycinane. Gatunki magnolii o naturalnie ładnym pokroju, takie jak magnolia gwiaździsta czy magnolia Soulange’a, zwykle nie wymagają formowania. Większe okazy, np. magnolię drzewiastą, można lekko korygować, jeśli ich gałęzie zaczynają przeszkadzać.

