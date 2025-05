Gnojówka z pokrzywy to darmowy, skuteczny i ekologiczny sposób na piękne, zdrowe azalie. Przygotujesz ją samodzielnie w ogrodzie i z powodzeniem zastosujesz przez większą część sezonu. Azalie są dość wymagające, jeśli chodzi o uprawę, bywają też kapryśne. Lubią żyzne, lekko kwaśne podłoże i regularne zasilanie.

Dlaczego gnojówka z pokrzywy do azalii to dobry pomysł?

Pokrzywa, choć przez wielu traktowana jako uciążliwy chwast, w rzeczywistości jest wartościową rośliną o szerokim zastosowaniu w ogrodnictwie czy medycynie naturalnej. Zawiera nie tylko łatwo przyswajalny azot, który odpowiada za bujny wzrost roślin, ale także potas wspierający kwitnienie i owocowanie, magnez, wapń, fosfor, krzem oraz solidną dawkę mikroelementów.

W przypadku azalii, które preferują podłoże lekko kwaśne, bogate i przepuszczalne, gnojówka z pokrzywy doskonale wpisuje się w ich potrzeby. Ten naturalny nawóz nie tylko poprawia strukturę gleby i dostarcza składniki pokarmowe, ale też delikatnie zakwasza podłoże, co jest szczególnie istotne dla roślin wrzosowatych.

Jak zrobić nawóz do azalii z gnojówki pokrzywowej?

Gnojówkę robi się najczęściej w proporcji 1:10. Potrzebujesz więc około kilograma świeżo zebranej pokrzywy (najlepiej zanim zakwitnie) oraz 10 litrów wody - najlepiej deszczówki lub odstanej kranówki. Całość umieść w plastikowym wiadrze lub beczce, unikając metalowych naczyń, ponieważ mogą wchodzić w reakcję z kwasami zawartymi w roślinie.

Pokrzywę warto wcześniej pokroić na mniejsze kawałki, bo to przyspieszy proces fermentacji. Po zalaniu wodą pojemnik przykryj gazą lub drobną siatką, ale nie zamykaj szczelnie. To ważne, ponieważ gnojówka podczas fermentacji wydziela bardzo intensywny zapach, a jednocześnie wymaga dostępu powietrza. Naczynie ustaw w ciepłym, zacienionym miejscu na ok. dwa tygodnie. Codziennie mieszaj całość, aby fermentacja przebiegał równomiernie. Gdy przestanie się pienić, nawóz jest gotowy do użycia.

Jak stosować gnojówkę z pokrzywy pod azalię?

Gnojówkę z pokrzywy zawsze musisz rozcieńczyć przed użyciem, ponieważ w czystej postaci jest zbyt skoncentrowana i może zaszkodzić delikatnym korzeniom roślin, szczególnie azalii, które są wrażliwe na nadmiar składników odżywczych. Optymalna proporcja to ponownie 1:10, czyli litr gnojówki na każde 10 litrów wody.

Rozcieńczoną gnojówkę stosuj wyłącznie do podlewania gleby wokół roślin, unikając bezpośredniego kontaktu z liśćmi i kwiatami – może to prowadzić do poparzeń lub powstawania plam. Najlepsza pora na aplikację to wczesny poranek lub wieczór, gdy słońce nie operuje zbyt mocno i gleba nie jest przegrzana. Taki zabieg warto powtarzać co 2-3 tygodnie, od wiosny aż do końca lipca. Azalie odwdzięczą się bujnym kwitnieniem, głęboką zielenią liści i większą odpornością na choroby.

