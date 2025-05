Pelargonie to jedne z najczęściej uprawianych roślin balkonowych i tarasowych. Kochają słońce, są odporne, kwitną długo i obficie pod warunkiem, że się o nie starannie dba. Jednym z kluczowych elementów pielęgnacji pelargonii jest regularne nawożenie. Co ciekawe, możesz to zrobić bez sięgania po gotowe nawozy ze sklepu. Wystarczy soczewica.

Choć zazwyczaj kojarzy się z kuchnią, soczewica to również świetna baza do naturalnego nawozu do pelargonii. Dlaczego? Bo zawiera składniki, które wspierają rozwój roślin, pobudzają wzrost korzeni i stymulują kwitnienie. Nawóz z soczewicy jest prosty do zrobienia, tani, ekologiczny i bezpieczny dla roślin.

Dlaczego soczewica wspiera pelargonie?

Soczewica to roślina strączkowa, która dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi gromadzi azot. Poza tym jest bogata w:

aminokwasy – wspomagają wzrost i regenerację roślin,

– wspomagają wzrost i regenerację roślin, witaminy z grupy B – wzmacniają układ korzeniowy i ogólną kondycję pelargonii,

– wzmacniają układ korzeniowy i ogólną kondycję pelargonii, mikroelementy – takie jak żelazo, magnez czy potas, które wpływają na zdrowie i kwitnienie.

Co niemniej ważne, namoczona i zblendowana soczewica działa trochę jak naturalny „fitohormon”, pobudzając komórki roślin do dzielenia się i wzrostu. Tego rodzaju nawóz szczególnie dobrze działa na rośliny doniczkowe, w tym pelargonie, które potrzebują regularnego wsparcia składnikami odżywczymi.

Jak przygotować nawóz z soczewicy?

Przygotowanie nawozu jest bardzo proste i zajmuje niewiele czasu.

Składniki:

4 łyżki suchej soczewicy (najlepiej zielonej lub brązowej),

1 litr wody.

Zalej soczewicę zimną wodą i zostaw na noc (8–12 godzin), aż napęcznieje. Po namoczeniu soczewicę odcedź, przełóż do blendera, dolej 1 litr wody i bardzo dokładnie zmiksuj. Na koniec przecedź przez gazę lub sitko, aby pozbyć się ewentualnych grudek.

Jak stosować nawóz z soczewicy do pelargonii?

Podlewaj swoje pelargonie nawozem z soczewicy raz na 7–10 dni. To naturalny nawóz, ale jego nadmiar może zbyt mocno pobudzić roślinę i zaburzyć jej wzrost.

W okresie intensywnego kwitnienia, czyli od maja do sierpnia nawóz z soczewicy warto stosować regularnie. Późnym latem i jesienią ogranicz ilość nawożenia, bo roślina wchodzi w fazę spoczynku.

Nie stosuj nawozu z soczewicy do roślin tuż po przesadzeniu – poczekaj tydzień, aż się zaaklimatyzują.

O czym warto pamiętać?

Nawóz z soczewicy działa najlepiej wtedy, gdy pelargonie mają zapewnione odpowiednie warunki: dużo światła, dobrze przepuszczalne podłoże i regularne podlewanie (ale bez przelewania). Nie jest to cudowny środek, który rozwiąże wszystkie problemy, ale może być cennym wsparciem dla roślin, zwłaszcza w okresie wzrostu.

Jak stosować nawóz z soczewicy do pelargonii, fot. Adobe Stock, Victoria

