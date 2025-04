Czarne plamy na liściach róż to nic innego jak wilgociolubny grzyb atakujący zielone części roślin, często róż. Uwielbia nie tylko wilgoć, ale i niższe temperatury, dlatego potrafi zaatakować już wiosną. Jeśli nie zareagujesz od razu, pasożyt osłabi krzewy róż i spowoduje, że nie będą obficie kwitnąć. Aby temu zaradzić, wystarczy zastosować oprysk. Zamiast kupować specjalny fungicyd, przygotuj domową mieszaninę.

Reklama

Jak zrobić domowy oprysk do róż z sodą i mydłem?

Miksturę tę można zastosować do wszelkich róż ogrodowych, także do róży pnącej. Do oprysku będziesz potrzebować:

łyżkę sody oczyszczonej,

3,7 litra wody,

łyżkę mydła w płynie.

Dodatek mydła w płynie sprawi, ze mieszanina lepiej przylgnie do liści i będzie stanowić warstwę ochronną.

Składniki wymieszaj w pojemniku, przelej do butli z atomizerem i tak przygotowana mieszaniną opryskaj róże. Ale nie rób tego byle jak. Poniżej instrukcja, jak pryskać róże, aby zwalczyć ciemne plamki na liściach.

Uwaga! Ta mieszanina jest wyłącznie na choroby grzybowe. Oprysk róż na mszyce wymaga innej mikstury.

Zasady skutecznego oprysku na róże

Najlepiej zacząć od spryskiwania profilaktycznego lub wdrożyć je jak tylko wystąpią pierwsze plamki na liściach. Oprysk stosuj raz w tygodniu i po każdym silnym deszczu. Upewnij się, że wszystkie części róży zostały pokryte mieszaniną: łodygi, wierzchy i spody liści.

Co jeszcze robić, aby czarne plamy nie atakowały róż?

Unikaj podlewania róż poprzez zraszanie całego krzewu. Lej wodę tylko w podłoże (z węża lub z konewki), gdyż mokre liście to idealne środowisko dla rozwoju grzybów.

(z węża lub z konewki), gdyż mokre liście to idealne środowisko dla rozwoju grzybów. Jeśli używasz polewaka, który zrasza też liście, włączaj go tylko rano , aby liście zdążyły obeschnąć. Nie mocz liści przed nocą!

, aby liście zdążyły obeschnąć. Nie mocz liści przed nocą! Zadbaj o dobrą cyrkulację powietrza wokół krzewów róż – nie sadź ich zbyt gęsto i regularnie podcinaj, aby powietrze miało dostęp do roślin i pomagało im się osuszać.

wokół krzewów róż – nie sadź ich zbyt gęsto i regularnie podcinaj, aby powietrze miało dostęp do roślin i pomagało im się osuszać. W razie potrzeby przenieś krzewy (lub od razu je sadź) na słoneczne stanowiska , aby słońce pomagało utrzymywać liście w suchości. Na takich stanowiskach zadbaj o to, aby zroszone liście nie stały w pełnym słońcu w południe – podlewaj je wcześnie rano. W przeciwnym razie krople wody zadziałają jak soczewki i liście mogą ulec oparzeniu.

, aby słońce pomagało utrzymywać liście w suchości. Na takich stanowiskach zadbaj o to, aby zroszone liście nie stały w pełnym słońcu w południe – podlewaj je wcześnie rano. W przeciwnym razie krople wody zadziałają jak soczewki i liście mogą ulec oparzeniu. Jeśli choroba już zaatakuje rośliny, pozbądź się z nich liści i łodyg z plamami. To siedlisko grzybów i ich zarodników, które będą się rozprzestrzeniać.

I ostatnia porada. Jesienią pozbądź się z ogrodu opadłych z róż liści, aby wiosna nie stały się źródłem zakażenia dla młodych pędów i listków.

jak zapobiegać czarnym plamom na liściach róż, fot. Adobe Stock, New Africa

Czytaj także: