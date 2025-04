Dzwonek karpacki (Campanula carpatica) to wdzięczna i delikatna z wyglądu roślina ozdobna. Najbardziej cenione są jej dzwonkowate kwiaty w kolorach bieli, fioletu lub błękitu. Ta bylina zimująca w gruncie doskonale pasuje do skalniaków, ale pięknie prezentować się może też w donicach na kwiatowych rabatach. Jeśli wysiejesz je w marcu, rośliny będą miały czas na wytworzenie mocnych sadzonek, gotowych do wsadzenia w grunt w maju.

Marcowy wysiew dzwonków karpackich

Jego zaletą jest to, że już maju będziesz mieć silne sadzonki, które można umieścić w gruncie lub w donicach. Będą odporniejsze na zmiany pogody. To oznacza, że mogą zakwitnąć wcześniej od roślin wysiewanych w maju bezpośrednio do ziemi w ogrodzie.

Jak wysiać dzwonek karpacki w marcu?

Przygotuj lekką, przepuszczalną glebę na podłoże do nasion. Idealna będzie ta o odczynie lekko zasadowym lub obojętnym. Możesz sięgnąć po gotowe podłoże kwiatowe, ale dobrze jest wmieszać w nie nieco piasku lub perlitu, aby było „lżejsze” i nie gromadziło nadmiaru wody.

Ponieważ marcowy wysiew dzwonków karpackich należy przeprowadzić na tzw. rozsadę, będziesz potrzebować skrzynek lub wielodoniczek, w których wyhodujesz minisadzonki. Koniecznie wybieraj takie pojemniki, które mają w dnie otwór drenażowy.

Nasionka rozsyp równomiernie na wierzchu wilgotnego podłoża i dociśnij palcami. Nie przysypuj ziemia czy piaskiem, gdyż nasiona w świetle kiełkują już po ok. tygodniu, czasem nawet wcześniej. Dlatego ustaw pojemniki w nasłonecznionym miejscu. Najlepsza temperatura do kiełkowania to 18-20 stopni. Koniecznie utrzymuj wilgotność podłoża, gdyż w suchym nasiona nie wystartują.

Gdy siewki osiągną wysokość około 3–5 cm i wytworzą pierwsze liście właściwe, najlepiej jest je przepikować do osobnych doniczek. Dzięki temu będą miały lepsze warunki do wytworzenia silnych korzeni, gdyż nie będą miedzy sobą konkurować.

fot. Jak wysiewać i pielęgnować dzwonki karpackie/ Adobe Stock, JFBRUNEAU

Przesadzanie i pielęgnacja dzwonków karpackich

Najlepszy moment na przeniesienie dzwonków karpackich wysianych w marcu na świeże powietrze to druga połowa maja, gdy nie ma już ryzyka nocnych przymrozków.

Wybieraj stanowiska słoneczne, bo te kwiaty kochają słońce i tylko w jego promieniach pięknie kwitną. Ostatecznie nada się też miejsce lekko ocienione. Gleba nadal musi być dobrze przepuszczalna, więc w razie potrzeby, dostosuj ją poprzez dodatek piasku.

Po przesadzeniu do gruntu dzwonki karpackie trzeba regularnego podlewać, zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu. Nie należy ich jednak narażać na zastój wody w glebie, gdyż tego dzwonki nie lubią.

Prawidłowo pielęgnowane dzwonki karpackie z marcowego wysiewu zakwitną już w końcówce maja. Warto wtedy regularnie usuwać przekwitłe kwiaty, aby pobudzić roślinę do dalszego kwitnienia. Ostatnie kwiaty można zostawić z nadzieją na to, że wytworzą nasiona, które będziesz mogła wysiać kolejnej wiosny.

