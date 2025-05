Dimorfoteka zatokowa (Dimorphotheca sinuata), znana jest też jako stokrotka afrykańska. To jedna z tych roślin, które zachwycają intensywnymi kolorami i długo utrzymującymi się kwiatami – aż do jesieni. Jej kwiatostany przypominają nieco stokrotki, jednak są znacznie większe i występują w słonecznych odcieniach: pomarańczowego, żółci, ale też różu, filetu czy bieli. Kwiaty w pełnym słońcu wręcz błyszczą.

Jeśli marzysz o kolorowym kobiercu w ogrodzie lub donicy, dimorfoteka to świetny wybór. Maj to idealny moment, by siać ją bezpośrednio do gruntu czy donic stojących na świeżym powietrzu. Wystarczy kilka prostych kroków i odrobina uwagi, by cieszyć się obfitym kwitnieniem afrykańskiej stokrotki.

Dimorfoteka to roślina jednoroczna, pochodząca z ciepłego klimatu – źle znosi mokrą, zimną pogodę. W deszczowe dni liście mogą żółknąć, a kwiaty się nie otwierają. Jednak upalne i bardzo słoneczne suche lata, a takie ostatnio są w Polsce, to dla niej warunki idealne.

Jak siać dimorfotekę w maju – krok po kroku

Dimorfoteka kocha słońce. Wybierz więc stanowisko maksymalnie nasłonecznione. Im więcej słońca, tym bujniejsze i bardziej spektakularne będzie kwitnienie. W cieniu roślina nie rozwinie pełni uroku (kwiaty niechętnie rozwijają się w cieniu) i nie będzie błyszczeć.

Stokrotka afrykańska nie lubi ciężkiej i wilgotnej ziemi. Idealna dla niej będzie gleba lekka, przepuszczalna, piaszczysto-gliniasta, lekko sucha. Jeśli ziemia w ogrodzie jest zbita i gliniasta, warto ją wymieszać z piaskiem lub perlitem, by poprawić drenaż.

Przekop miejsce siewu, rozluźnij ziemię i usuń chwasty. Wysiewaj nasiona rządkiem lub punktowo, co kilka centymetrów – nie za gęsto. Przysyp nasiona bardzo cienką warstwą ziemi (ok. 0,5 cm). Delikatnie podlej – najlepiej przy pomocy zraszacza, by nie wypłukać nasion.

Przy sprzyjającej pogodzie pierwsze siewki pojawiają się po 7–14 dniach. Pilnuj, by podczas kiełkowania i wzrostu młodych roślin gleba była lekko wilgotna, ale nie mokra. Zbyt dużo wody może spowodować gnicie nasion.

Wysiew dimorfoteki do donic

Dimorfoteka doskonale sprawdza się w pojemnikach – zwłaszcza na słonecznych tarasach i balkonach. Wybierz donicę z odpływem i lekką ziemią kwiatową z dodatkiem piasku. Nasiona w donicach podlewaj częściej niż nasiona w gruncie, ale nadal z umiarem.

Wysiew dimorfoteki do donic, fot. Adobe Stock, VictoriaKurylo

Pielęgnacja dimorfoteki, aby obficie kwitła

Dimorfoteka znosi lekki niedobór wody lepiej niż przelanie. Podlewaj, gdy ziemia wyraźnie przeschnie, szczególnie w donicach. Unikaj podlewania liści i kwiatów. Stokrotki afrykańskie najlepiej podlewać wprost do gruntu rano lub wieczorem.

Choć dimorfoteka nie ma wielkich wymagań, regularne nawożenie pozytywnie wpływa na ilość kwiatów. Stosuj nawóz do roślin kwitnących raz na 2–3 tygodnie lub co tydzień delikatny roztwór biohumusu. Unikaj nawozów z dużą ilością azotu – wtedy roślina wypuszcza dużo liści, ale mało kwiatów. Rośliny w donicach odżywiaj co tydzień. Możesz dokarmić je nawozem do pelargonii lub surfinii.

Regularnie usuwaj przekwitnięte kwiaty. To prosty zabieg, który pobudza roślinę do dalszego kwitnienia. Regularne przycinanie przekwitłych kwiatostanów sprawia, że dimorfoteka inwestuje energię w produkcję nowych pąków, a nie nasion.

