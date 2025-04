Czy wiesz, że możesz wykorzystać absolutnie każdą część swojego awokado? Miąższ oczywiście świetnie sprawdzi się do przygotowania pysznego posiłku lub maseczki na włosy, pestkę awokado możesz zasadzić, ale co z jego skórką? Okazuje się, że chociaż dla nas może być ona tylko odpadem do wyrzucenia, dla roślin jest prawdziwym skarbem.

Awokado jako... doniczka

Skórka od awokado przyda się z pewnością tym, którzy lubią uprawiać własne warzywa czy owoce. Włożenie kiełkujących roślinek do ziemi w awokado sprawi, że już na starcie siewki otrzymają gigantyczną dawkę składników odżywczych, które pomogą im rosnąć zdrowe i silne.

Po prostu nasyp dobrej jakości ziemi do skórki po awokado, delikatnie włóż do niej siewkę i spryskaj wodą. Dzięki ogromnej ilości azotu z awokado ziemia będzie doskonale nawieziona i to bez konieczności kupowania drogich produktów ze sklepu ogrodniczego.

Nawóz ze skórki awokado

Jeśli nie bawi cię domowa uprawa warzyw, nic straconego. Skórka z awokado, podobnie jak skórka z banana, stanowi doskonały nawóz zarówno dla roślin doniczkowych, jak i tych rosnących w ogrodzie. Zrobienie go jest jednak jeszcze łatwiejsze.

Skórkę z awokado umieść w kielichu blendera i dodaj pół szklanki wody, a następnie zblenduj na w miarę gładką masę. Przyznajemy, że ten koktajl nie wygląda zbyt apetycznie, jednak rośliny go uwielbiają. Jeśli będziesz regularnie raczyć je takim nawozem, z pewnością odwdzięczą się pięknym wyglądem.

