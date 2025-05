Obfite kwitnienie i bogata paleta barw petunii sprawiają, że trudno się tym kwiatom oprzeć. Jednak aby przez całe lato zachwycały, potrzebują regularnego nawożenia. Coraz więcej osób sięga po naturalne nawozy, które są nie tylko skuteczne, ale również przyjazne środowisku. Jednym z takich domowych rozwiązań jest nawóz na bazie fusów kawy i mączki kostnej. Sprawdź, jak go przygotować i dlaczego warto stosować właśnie taką mieszaninę.

Jak przygotować nawóz z fusów kawy i kości?

Przygotowanie nawozu nie jest skomplikowane i nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi. Wystarczą dwie rzeczy, które często są po prostu wyrzucane – fusy po zaparzonej kawie i kości z domowych posiłków (najlepiej drobiowe lub wołowe, ale mogą być też rybie ości, o ile zostaną dokładnie oczyszczone z tłuszczu).

Fusy z kawy jako nawóz trzeba po zaparzeniu odłożyć do wyschnięcia – mokre mogą pleśnieć. Kiedy całkowicie wyschną, można je przechowywać w słoiku lub pojemniku.

Kości należy najpierw dokładnie oczyścić z resztek mięsa i chrząstek (najlepiej to się robi, po długim ich wygotowaniu) i wysuszyć. W tym celu można je podpiec w piekarniku (ok. 150–180°C przez 30–40 minut), aż będą kruche. Następnie należy je zmielić w mocnym blenderze, młynku do kawy lub moździerzu, aż powstanie drobna mączka kostna.

Oba składniki wymieszaj w proporcji 2:1 – dwie części fusów do jednej części mączki. Taki proszek możesz rozsypać wokół roślin i lekko wymieszać z ziemią, albo przygotować płynny roztwór, zalewając mieszankę wodą (na przykład 2 łyżki na litr) i pozostawiając na dobę do naciągnięcia.

Jak działa ten nawóz z fusów i kości?

Fusy z kawy zawierają azot, który jest niezbędny dla wzrostu liści i pędów. Dodatkowo poprawiają strukturę gleby – zwiększają jej przepuszczalność i napowietrzenie, co jest ważne dla roślin balkonowych uprawianych w donicach. Mimo że fusy lekko kwaśne, w niewielkich ilościach nie zakwaszają znacząco podłoża – wprost przeciwnie, stosowane z umiarem, mogą stabilizować pH gleby.

Mączka kostna z kolei to źródło fosforu i wapnia, czyli składników, które odpowiadają za zdrowy system korzeniowy i intensywne kwitnienie. Fosfor stymuluje rozwój kwiatów i owoców, a wapń zapobiega zakwaszaniu ziemi, wpływając też na odporność roślin na choroby.

Razem z azotem z fusów tworzą zbalansowany, naturalny nawóz, który można stosować co 2–3 tygodnie przez cały sezon wegetacyjny.

Dlaczego petunie go uwielbiają?

Petunie mają duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze – zwłaszcza te odmiany, które obficie kwitną przez całe lato. Potrzebują gleby przepuszczalnej, zasobnej i dobrze napowietrzonej. Nawóz z fusów i kości spełnia te warunki – dostarcza głównych składników odżywczych, a przy tym poprawia jakość ziemi. Dzięki azotowi petunie wytwarzają bujne, zdrowe liście, a fosfor i wapń stymulują intensywne kwitnienie oraz dłuższą żywotność rośliny.

Kiedy posadzisz petunie w nowej doniczce, daj im ze 2 tygodnie spokoju, żeby się zdążyły zaaklimatyzować. Potem zacznij je regularnie nawozić.

Nawóz z fusów kawy i maczki kostnej dostarcza petuniom wszystkich niezbędnych składników, fot. Adobe Stock, V. J. Matthew

Do jakich roślin jeszcze można stosować ten nawóz?

Choć nawóz z fusów i mączki kostnej jest niemal stworzony dla petunii, świetnie sprawdzi się też przy innych roślinach ozdobnych i użytkowych. Można go stosować do surfinii, pelargonii, begoni, lobelii czy werben – czyli wszystkich roślin balkonowych, które intensywnie kwitną i rosną w pojemnikach.

Z powodzeniem nadaje się też do warzyw takich jak pomidory, papryka, dynia czy cukinia – wszystkie one potrzebują dużo fosforu i wapnia, zwłaszcza w fazie owocowania. W ogrodzie można nim zasilić róże, krzewy ozdobne, a nawet byliny. Jedyne, czego trzeba unikać, to stosowanie go przy roślinach kwasolubnych (jak borówki czy hortensje niebieskie), ponieważ zawarty w mączce wapń może zmieniać pH gleby na bardziej zasadowe.

Uwaga! Nawóz z mączki kostnej może przyciągać zwierzęta. Jeśli więc masz psa czy kota, raczej stosuj tę odżywkę do kwiatów doniczkowych, w których zwierzaki nie zdołają rozkopać ziemi.

