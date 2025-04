Wykorzystanie pestki mango do wyhodowania nowej rośliny to doskonały pomysł, który dodatkowo pozwala zjeść pyszny deser. Pestki większości owoców i warzyw świetnie sprawdzą się jako materiał do uprawy roślin. Czasem jest to łatwe, czasem nieco trudniejsze, ale nie da się ukryć, że zawsze daje ogromną satysfakcję.

Reklama

Jeśli masz już dość zwykłych roślin doniczkowych i chciałabyś wyhodować coś od zera, a uprawa awokado z pestki już ci się znudziła, to spróbuj zrobić to samo z pestką mango. Wbrew pozorom nie jest to trudne, musisz jednak uzbroić się w cierpliwość.

Spis treści:

Zanim zaczniesz czytać, jak wyhodować mango krok po kroku, musisz oczywiście zacząć od kupienia, a następnie zjedzenia tego pysznego owocu. Pamiętaj, aby ostrożnie wyjąć pestkę i wybrać dojrzały, już lekko miękki owoc.

Przekrój mango i delikatnie wyjmij pestkę, a następnie dokładnie oczyść ją z resztek miąższu, używając ostrej strony zmywaka. Po uzyskaniu czystej pestki masz kilka możliwości, by przyspieszyć jej kiełkowanie. Jednym ze sposobów jest zanurzenie pestki w wodzie o temperaturze około 20 stopni na 24 godziny.

Niektórzy decydują się na nacięcie pestki, zachowując szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić nasiona, które znajduje się wewnątrz. Możesz również całkowicie otworzyć pestkę i umieścić nasiono bezpośrednio w doniczce pod cienką warstwą podłoża.

Niezależnie od wybranej metody, pestkę należy umieścić w przepuszczalnym, żyznym podłożu, ustawiając ją tak, aby spiczasta część znajdowała się na górze i wystawała częściowo ponad ziemię. Po tym etapie pozostaje już tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na efekty.

Mango z pestki kiełkuje zwykle po ok. 2-4 tygodniach, nie poddaj się, więc jeśli po kilku dniach z twoją sadzonką nic się nie wydarzy. Doniczkę z pestką koniecznie owiń folą spożywczą - w ten sposób stworzysz efekt miniszklarni, dzięki której twoja sadzonka będzie miała zapewnioną stałą wilgoć i wyższą temperaturę.

fot. Jak wyhodować mango z pestki/Adobe Stock, svdolgov

Jeśli planujesz wyhodować mango z pestki, musisz zapewnić mu dużą ilość światła słonecznego. W ciemnych mieszkaniach roślina może nie być najlepszym wyborem, ponieważ mango rośnie szybciej i zdrowiej w jasnym, nasłonecznionym miejscu. Oprócz światła istotna jest także odpowiednia temperatura - mango najlepiej czuje się w 20-25 stopniach. Zimą nie powinna więc stać w pobliżu okien, szczególnie nieszczelnych.

Latem warto wystawić drzewko na balkon lub taras. Pamiętaj jednak, że mango jest bardzo wrażliwe na mróz, który może zaszkodzić nawet dojrzałym roślinom. Ważnym aspektem uprawy jest również odpowiednia wilgotność - zarówno w powietrzu, jak i w podłożu.

Dobrze jest umieścić w pobliżu nawilżacz powietrza oraz dbać o to, aby ziemia w doniczce była stale lekko wilgotna. Trzeba jednak uważać, by nie przelać rośliny ani nie moczyć jej liści, ponieważ młode listki są szczególnie podatne na infekcje grzybicze i bakteryjne.

Dodatkowo, co jakiś czas można zasilić mango naturalnym nawozem, np. biohumusem. Warto unikać nawozów bogatych w azot, który może zaszkodzić roślinie. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji drzewko mango stanie się piękną ozdobą i dostarczy wiele satysfakcji z uprawy.

fot. Mango z pestki: jak wyhodować/Adobe Stock, Kateryna

Drzewo mango wydaje soczyste, duże owoce. Dzieje się tak, kiedy ma odpowiednie warunki uprawy. Jednak potrzeba do tego sporej cierpliwości i właściwej pielęgnacji. Wiele osób liczy na to, że domowa uprawa mango przyniesie im obfite plony. Niestety, drzewa mango wysiane z pestki w naturalnych warunkach owocują po raz pierwszy po 6-10 latach.

Jeśli chcesz, aby twoje mango z pestki wypuściło kiedyś owoce, nie możesz hodować go w doniczce. W pewnym momencie będzie trzeba wysadzić je do gruntu, aby mogło się rozrosnąć i po jakimś czasie wydać pierwszy owoc. Podobnie będzie w przypadku pestki awokado.

W przypadku małych sadzonek w domu musisz raczej liczyć się z tym, że nigdy do tego nie dojdzie. Mimo to drzewko wygląda pięknie i naprawdę warto mieć je w swojej kolekcji.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.04.2021.

Reklama

Czytaj także:

Co zrobić, by wysiane rośliny kiełkowały szybciej?

Zasadź te kwiaty w ogrodzie warzywnym

Dlaczego nie można wysiać nasion wcześniej, niż podaje instrukcja na opakowaniu?