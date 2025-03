Szkarłatka jadalna (Phytolacca americana) to roślina, która wzbudza zainteresowanie zarówno zapalonych ogrodników, jak i amatorów-działkowiczów. Z jednej strony jest ceniona za swoje piękne, dekoracyjne owoce i zastosowania kulinarne, z drugiej budzi kontrowersje ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Zobacz, jak ją uprawiać i kiedy jest trująca.

Szkarłatka jadalna to roślina wieloletnia, która może osiągać nawet 3 metry wysokości. Ma duże, owalne, jasnozielone liście o gładkich brzegach. Kwitnie latem, od czerwca do sierpnia, wypuszczając drobne kwiaty w białym albo jasnoróżowym kolorze, zebrane w długie, cylindryczne grona.

Na przełomie lata i jesieni pojawiają się także charakterystyczne, ciemnofioletowe, niemal czarne jagody zebrane w grona. Ze względu na swoje imponujące rozmiary i efektowne owoce, szkarłatka jest często uprawiana jako roślina ozdobna w ogrodach.

fot. Szkarłatka jadalna/Adobe Stock, Oleh Marchak

Szkarłatka jadalna zawiera różne związki chemiczne, w tym saponiny i alkaloidy, które mogą być toksyczne. Spożywanie jej na surowo może prowadzić do zatrucia, objawiającego się nudnościami, wymiotami, biegunką, a w skrajnych przypadkach nawet poważniejszymi problemami zdrowotnymi. Zjedzenie szkarłatki czasem może skończyć się nawet śmiercią.

Dlaczego więc nazywamy ją jadalną? Niekiedy są używane w medycynie naturalnej do produkcji nalewek leczniczych, syropów, etc. Nie należy jednak robić tego w domu bez specjalistycznej wiedzy. Niektórzy sądzą, że wystarczy odpowiednio przegotować młode pędy oraz owoce, aby straciły swoje toksyczne właściwości, niestety nie jest to tak proste. Lepiej nie ryzykować własnym zdrowiem ani życiem.

Dojrzałe jagody są często używane do produkcji barwników, czasem także do produkcji wina i galaretek, jednak proces przetwarzania musi być bardzo dokładny, aby usunąć toksyczne związki. Nigdy nie rób tego samodzielnie ani nie korzystaj z produktów przygotowanych przez domorosłe zielarki z sąsiedztwa.

Szkarłatkę trzymaj także z dala od zwierząt domowych i dzieci. Jest łatwa w uprawie i może być ciekawym dodatkiem do ogrodu, jednak musisz zawsze pamiętać o jej toksycznych właściwościach.

fot. Szkarłatka jadalna może być bardzo toksyczna/Adobe Stock, kateej

