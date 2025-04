Meble ogrodowe z technorattanu przypominają do złudzenia naturalny rattan, który produkuje się z palm rotangowych - bardzo giętkich i lekkich. Palmy rosną niezwykle szybko, nie mają szczególnych wymagań, wiec łatwo założyć ich plantacje, a potem przerabiać. Produkuje się z nich nie tylko meble, ale także kosze, donice oraz inne przedmioty dekoracyjne. Niestety, rattan oprócz wielu zalet ma jedną wadę - ograniczoną trwałość. Dlatego poszukiwano materiału, który by go przypominał, a był znacznie bardziej wytrzymalszy. I tak powstał technorattan.

Techorattan to wysokiej jakości polietylen. Można z niego wyplatać meble, kosze, doniczki, osłony na balkony czy do ogrodu oraz inne przedmioty. Nadaje się do łączenia z różnymi materiałami, jak np. skóra, tkaniny, drewno, stal,aluminium. Jego ogromną zaletą jest możliwość przetworzania czyli recyklingu. Ma także wiele innych przymiotów. Oto one:

• Lekki;

• Łatwy w utrzymaniu. Nie brudzi się łatwo, odporny na plamy. Wystarczy przetrzeć go ściereczką zwilżoną detergentem;

• Wytrzymały na wilgoć, promieniowanie UV, zmianę temperatur;

• Odporny na uszkodzenia mechaniczne;

• Nie płowieje na słońcu i nie pęka. Producenci szacują jego trwałość na minimum 15 lat.

• Nie zawiera w swoim składzie żadnych substancji toksycznych, bezpieczny.

Do koloru i wyboru

Przy wyborze mebli ogrodowych z technorattanu warto zwrócić uwagę na rodzaj splotu:

Splot płaski. Wykonuje się go z płaskich pasków technorattanowych o różnej grubości i szerokości. Grubsze są wytrzymalsze na obciążenia.

Splot okrągły. Najbardziej przypomina naturalny rattan lub wiklinę. Paski są okrągłe lub półokrągłe. Te, w naturalnym kolorze trudno odróżnić od prawdziwego rattanu.

Splot na wzór trzciny lub hiacynta wodnego. Grubszy - przypomina paski wykonane z tych roślin.

Splot szczotkowany. Szczotkowanie ma nadać paskom wygląd nierównych włókien i sprawić, by sztuczny rattan przypominał naturalny materiał.

Ceny mebli z technorattanu: fotele od 250 zł, sofy od 360 zł, zestawy od 900 zł

