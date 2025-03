Buraki to jedne z najczęściej uprawianych warzyw w polskich ogrodach, a ich słodki smak i liczne wartości odżywcze sprawiają, że są uwielbiane przez wielu. Jednak klucz do uzyskania soczystych, pełnych smaku buraków tkwi nie tylko w odpowiedniej pielęgnacji, ale także w terminie ich zbioru. Kiedy więc jest najlepszy moment na wykopanie buraków?

Buraki najlepiej wykopywać pod koniec lata lub na początku jesieni, zwykle od końca sierpnia do początku października. Ważne, aby zebrać je przed pierwszymi przymrozkami, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość korzeni.

Skąd wiadomo, że buraki są już gotowe do zbiorów? Istotne jest kilka elementów, które - jeśli występują jednocześnie - świadczą o tym, że możesz wykopać warzywa. Przede wszystkim zwróć uwagę na wielkość samego korzenia.

Dojrzałe buraki mają zwykle średnicę od 5 do 7 cm. Mniejsze okazy mogą być bardziej delikatne i słodsze, ale jeśli pozwolisz im za długo rosnąć, korzeń stanie się twardy i włóknisty. Jeśli wierzchołki korzeni zaczynają wystawać z ziemi, to znak, że burak osiągnął odpowiednią wielkość.

Zewnętrzne liście buraków mogą zacząć żółknąć, co jest naturalnym procesem starzenia się rośliny. Gdy liście zaczynają więdnąć, oznacza to, że roślina skupiła energię na rozwoju korzenia. Pamiętaj jednak, że liście buraków są jadalne i bardzo zdrowe! Zawierają witaminy A, C i K oraz żelazo i wapń. Możesz wykorzystać botwinkę na surowo (np. do sałatek), dodać do zup lub przyrządzić jak szpinak. Są doskonałym źródłem składników odżywczych, więc warto je zachować.

fot. Kiedy wykopać buraki: najlepszym terminem jest wrzesień/Adobe Stock, Michele Ursi

Buraki są dość delikatne, dlatego ich zbiór należy przeprowadzić ostrożnie. Warto znać tych kilka wskazówek, które ułatwiają zbiory. Przede wszystkim ważne jest przygotowanie narzędzi. Użyj wideł ogrodowych lub małej łopatki, aby poluzować ziemię wokół buraka.

Staraj się nie uszkodzić korzenia podczas kopania. Po poluzowaniu gleby chwyć za liście i delikatnie wyciągnij burak z ziemi. Jeśli korzeń mocno się trzyma, podważ go narzędziem.

Po wyciągnięciu buraków, odetnij liście na wysokości około 2-3 cm od korzenia. Zbyt długie liście mogą powodować szybsze wysychanie warzyw podczas przechowywania.

Aby cieszyć się smakiem buraków przez całą zimę, ważne jest odpowiednie ich przechowywanie. Najlepiej przechowywać je w chłodnym, suchym miejscu o temperaturze od 0 do 5°C, ponieważ niższe temperatury mogą uszkodzić warzywa, a wyższe sprzyjają ich psuciu.

Idealnym miejscem do przechowywania buraków jest piwnica, gdzie można umieścić je w skrzynkach wypełnionych wilgotnym piaskiem lub trocinami. Dzięki temu wilgotność zostanie utrzymana na odpowiednim poziomie, a buraki nie będą zbyt szybko wysychać. Ważne jest, aby buraki nie dotykały się nawzajem, ponieważ to zmniejsza ryzyko rozwoju pleśni lub gnicia.

Alternatywnie, możesz przechowywać buraki w lodówce – w tej sytuacji najlepiej owinąć je w papierowe ręczniki lub włożyć do perforowanych woreczków, które pozwolą na cyrkulację powietrza. Jeśli masz dużą ilość buraków, dobrym pomysłem jest również ich wcześniejsze ugotowanie, a następnie zamrożenie.

Ugotowane i zamrożone buraki zachowają swoją konsystencję i smak przez wiele miesięcy, dzięki czemu będą gotowe do użycia w dowolnym momencie.

