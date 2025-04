Erica gracilis i erica darleyensis to pięknie kwitnące wiosną wrzośce. Ich kolor i zapach ozdabia ogrody, tarasy, a także doniczki. Wrzośce można z powodzeniem uprawiać na balkonie, w niewielkich skrzynkach lub dużych donicach. Odmiana delikatna i darlejska wymagają odpowiedniego stanowiska i nasłonecznienia. Zobacz, jak o nie dbać.

Pomimo że wrzosy (calluna) i wrzośce (erica) są do siebie niezwykle podobne, istnieje pomiędzy nimi kilka podstawowych różnic - przede wszystkim wrzoścami można cieszyć się od marca do maja, a wrzosami - jesienią. Zarówno erica gracilis, jak i erica Darleyensis to rośliny wiosenne. Cieszą oko do kwietnia lub maja.

Kwiaty wrzosów są kielichowate, a wrzośców swoim kształtem przypominają bardziej maleńkie dzbanuszki. Z kolei listki wrzosów są łuskowate, a wrzośców - igiełkowate. Podstawową różnicą jest jednak przede wszystkim pora kwitnienia - wrzośce zakwitają zazwyczaj na początku marca i cieszą nasze oczy do maja (niekiedy czerwca), a wrzosy kwitną od lipca do późnego listopada.

Warto więc posadzić na rabatce oba rodzaje kwiatów, dzięki czemu będzie cieszyła oko przez cały rok! Jeśli chcesz stworzyć piękną dekorację z wrzosów, sprawdź jak uprawiać wrzosy w domu, na balkonie i w ogrodzie.

Najpopularniejszym wrzoścem jest odmiana darlejski (erica darleyensis). Swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim temu, że czasem rozkwita już w styczniu. Standardowy okres kwitnienia obejmuje okres od początku marca do końca maja. Wrzosiec darlejski ma kilka odmian:

Darley Dale - rodzaj o jasnoróżowych kwiatostanach,

- rodzaj o jasnoróżowych kwiatostanach, Epe - odmiana niska o lekko różowych kwiatkach,

- odmiana niska o lekko różowych kwiatkach, George Rendall - kwitnie nawet podczas mrozów,

- kwitnie nawet podczas mrozów, White Perfection - o śnieżnobiałych kwiatach,

- o śnieżnobiałych kwiatach, Kramer's Rote - najpopularniejszy, widoczny na zdjęciu poniżej, o rubinowych kwiatach.

Wrzosiec darlejski najlepiej sadzić w drugiej połowie września lub pierwszej połowie października. Kolejnym korzystnym terminem będzie marzec lub kwiecień. W miejscu przygotowanym do posadzenia należy stworzyć dołek i wypełnić go próchniczną ziemią, wymieszaną wcześniej ze żwirem oraz kwaśnym torfem. Po wsadzeniu obficie podlać.

Wrzośce darlejskie lubią miejsca słoneczne, które są osłonięte od wiatru. Nie przepadają za miejscami zbyt wilgotnymi, dlatego nie należy ich często zraszać wodą, chyba że akurat panuje susza. Nie są wymagające w uprawie - wystarczy nawozić je raz do roku, wczesną wiosną. Po kwitnieniu należy usunąć przekwitłe pędy - obciąć je poniżej kwiatostanów.

fot. Wrzosiec darlejski (erica darleyensis)/Adobe Stock, John Caley

Wrzosiec delikatny (erica gracilis), to inna popularna odmiana wrzośca. Jest o wiele bardziej wrażliwy na mróz, niż jego krewniacy. Lubi też podłoże lekko wilgotne, świetnie radzi sobie w miejscach półcienistych. Nie wolno uprawiać go w domu - w takich warunkach zazwyczaj usycha po kilku tygodniach.

Wrzosiec delikatny zakwita też później w porównaniu do innych wrzośców. Zazwyczaj pełnię swoich barw ukazuje w sierpniu i wrześniu. Pięknie prezentują się na skalniakach i w ogrodach, ale świetnie poradzi sobie także w niewielkich skrzynkach i doniczkach.

fot. Erica gracilis (wrzosiec delikatny)/Adobe Stock, vikakurylo81

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.06.2016.

