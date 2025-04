Wrzos to najpopularniejszy z jesiennych kwiatów. Sezon na wrzosy trwa zresztą coraz dłużej - pierwsze okazy kwitną pięknie już w sierpniu, a cieszą oko nawet do świąt Bożego Narodzenia. Są niedrogie i mało wymagające, pięknie prezentują się w ogrodach, na balkonach i w domach. Jesienią niewielkie doniczki z wrzosami można za kilka złotych kupić w każdym popularnym markecie, nie wspominając już o sklepach ogrodniczych. Dlaczego nie można przynosić wrzosów do domu?

Hodowanie wrzosów w domu jest dla niektórych kontrowersyjne. Z tymi roślinami jest związany, według wierzeń nordyckich, cały szereg przesądów - wrzos w domu ma przynosić chorobę, a nawet śmierć. Z kolei dla kontrastu, w kulturze celtyckiej ten kwiat symbolizuje pomyślność.

Wrzos w domu - przesądy związane z nieszczęściem

Dlaczego nie wolno przynosić wrzosu do domu? W krajach skandynawskich wrzos od wieków był kojarzony z ubóstwem. Skandynawowie do dzisiaj wierzą, że wrzos w domu przynosi nieszczęście. Ma być związany z chorobą, pechowymi wydarzeniami, a nawet... śmiercią.

Zwyczajowo te rośliny służą głównie do dekoracji nagrobków - zupełnie tak, jak w Polsce chryzantemy. Wiara w to, że wrzos może przynosić pecha, upowszechnia się również w naszym kraju. Podarowanie tych kwiatów w prezencie, może być postrzegane jako ogromny nietakt i chęć ofiarowania komuś złej wróżby.

Wrzos w domu jako symbol szczęścia

Jak się okazuje, wrzos w domu może budzić także bardzo pozytywne skojarzenia. Według Celtów był on magicznym kwiatem, który miał symbolizować miłość, szczęście i pasję. Gałązka wrzosu, włożona pod poduszkę, miała gwarantować prorocze sny.

W Irlandii popularne były wrzosowe kadzidła. Podczas nocy letniego przesilenia, pasterze rytualnie okadzali nimi swoje bydło, aby odegnać od niego choroby. Z kolei w Szkocji od lat wrzos króluje w ślubnych dekoracjach. Panny młode często dokładają go do swoich bukietów ślubnych lub wpinają kwiaty we włosy - zwyczajowo, ma to pomóc im w dochowaniu złożonej przysięgi i zapewnić szczęśliwe pożycie małżeńskie.

W Szkocji uważano również, że białe kwiaty wrzosu wyrastają tylko na tej ziemi, gdzie nie została przelana krew. Wojownicy często chcieli mieć przy sobie gałązkę tej rośliny podczas walki - miała ona przynieść zwycięstwo.

Kwitnące wrzosy są tak piękne, że zdecydowanie wybieramy pozytywne tradycje, związane z tymi jesiennymi kwiatami. Jeśli ty też jesteś tego zdania, pewnie przydadzą ci się nasze porady związane z pielęgnacją wrzosów.

