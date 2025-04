Wrzesień to przełom lata i jesieni. W tym czasie jeszcze kwitną kwiaty oraz owocują drzewka i krzewy, dlatego to całkiem pracowity miesiąc w ogrodzie. Zaczynają także spadać pierwsze liście, więc na pewno przyda się regularne grabienie. Początek jesieni to także czas zbiorów, sadzenia wiosennych roślin oraz finalną pielęgnację trawnika. Zobacz, jakie prace ogrodowe warto przeprowadzić we wrześniu.

Reklama

Spis treści:

Nie musisz wszystkiego robić od razu. Wrzesień to całkiem ciepły i suchy miesiąc, dlatego spokojnie możesz rozłożyć prace ogrodowe tak, aby było ci wygodnie. Jesienne prace ogrodowe zacznij od ogólnego przeglądnięcia roślin, trawnika oraz mebli ogrodowych. Usuń przekwitłe kwiatostany oraz suche, obumarłe rośliny jednoroczne. Początek września to także dobry moment na zbiory owoców i warzyw.

Według kalendarza biodynamicznego wrzesień w ogrodzie warzywnym i owocowym to czas, kiedy zbiera się ostatnie plony, w szczególności warzywa korzeniowe oraz niektóre owoce. To dobry moment na zbieranie jabłek i gruszek, a także winogron. Wtedy dojrzewają także ostatnie pomidory, papryka, a także warzywa i owoce, które mieszkają w szklarniach lub tunelach foliowych.

Wrzesień to dobra pora również na zbieranie owoców dzikiej róży i dzikiego bzu, a także ostatnie zbiory ziół, które rosną bezpośrednio w gruncie. Te w doniczkach możesz wnieść do domu i trzymać w dobrze nasłonecznionym, ciepłym miejscu.

Na „gołe” grządki warto już we wrześniu wyłożyć kompost po wcześniejszym przekopaniu ziemi. Dzięki temu na wiosnę gleba będzie żyzna i przyjmie nowe sadzonki oraz nasiona.

fot. Wrzesień to dobry moment na zbiory warzyw i owoców/Adobe Stock, Евгения Савина

Jest cała masa roślin, które można przycinać we wrześniu bez obaw o konsekwencje możliwych pierwszych przymrozków. Przede wszystkim to moment na przycinanie drzew i krzewów owocowych, byliny, lawendę oraz nadać kształt żywopłotowi (bez względu na to, czy jest zimozielony, czy też nie). Usuń wszystkie niepotrzebne pędy i skróć całą roślinę, aby mogła regenerować się przez sezon jesienno-zimowy.

Prace ogrodowe, które warto wykonać we wrześniu, to także przycięcie i pielęgnacja rabatów oraz skalniaków. Wszystkie suche pędy i chwasty usuń, a także wykop rośliny jednoroczne oraz dwuletnie, które nie mogą zimować w gruncie.

Połowa września to moment, kiedy możesz zająć się swoim trawnikiem. Zajmij się ostatnim przed przymrozkami i nadejściem chłodnej jesieni koszeniem, a także nawożeniem. Trawę z koszenia możesz śmiało przeznaczyć na kompost i wykorzystać do przykrycia grządek warzywnych.

Możesz także założyć trawnik jesienią - na wiosnę będzie prezentował się bardzo dobrze. Sianie i pielęgnacja trawnika wymaga zastosowania się do kilku zasad, przede wszystkim dotyczącego nawożenia oraz odpowiedniego podlewania.

Trawnik nie lubi zastoju wody, a nasiona potrzebują nawet kilku tygodni, aby wzejść. Jeśli więc planujesz założyć trawnik we wrześniu, postaw na pierwszą połowę września. Pamiętaj też o odpowiednim drenowaniu gleby.

Wśród istotnych prac ogrodniczych na wrzesień jest także sadzenie roślin cebulowych. Już na początku miesiąca możesz przygotować sadzonki pędowe oraz cebule roślin, które kwitną wiosną. We wrześniu możemy sadzić tulipany, krokusy jesienne, przebiśniegi, dalie oraz niektóre odmiany magnolii.

Wrzesień to dobry czas także na sadzenie drzewek i krzewów owocowych, w szczególności agrestów, porzeczek, jabłonie oraz grusze. Możesz wtedy posadzić także tawułki oraz iglaki, a także prawdziwy symbol jesieni, czyli wrzosy.

fot. Wrzesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych/Adobe Stock, andreaobzerova

Nie ma potrzeby stosowania specjalnych nawozów we wrześniu, bo sezon jesienno-zimowy to czas spoczynku dla większości roślin ozdobnych. Zamiast tego możesz wykorzystać kompost lub obornik, aby zatrzymać ciepło wewnątrz gleby oraz wzmocnić rośliny czy grządki.

Możesz wykorzystać obornik organiczny albo kupić gotowy obornik granulowany. Podczas przygotowań do zimy zabezpiecz także podłoże przy pomocy kory, ściółki albo agrowłókniny. Pamiętaj także, aby podlewać rośliny.

Wrzesień to miesiąc, w którym popularne jest sadzenie roślin ozdobnych, drzew i krzewów, ale warto także wykopać kwiaty przed zimą. Owiń je agrowłókniną lub innym przewiewnym materiałem, a następnie przenieś do chłodnego pomieszczenia - możesz przechowywać je w skrzyniach lub dużej donicy. Na wiosnę ponownie włóż je do ziemi. Wrzesień to dobry moment np. na wykopywanie mieczyków, kanny oraz dalie.

Wszystkie byliny niezimujące w gruncie dobrze jest wykopać, aby przez zimę nie przemarzły. Dotyczy to roślin dwu- lub wieloletnich.

fot. We wrześniu wykopuje się byliny niezimujące w gruncie/Adobe Stock, Dmytro

Początek września, a czasem i jego większa część, to wciąż ciepłe dni, dlatego nie ma potrzeby chowania jeszcze mebli ogrodowych, ale dobrze jest je przejrzeć. Jeśli mają uszkodzenia, możesz zdecydować się na renowację lub podjąć decyzję, że wymienisz je w przyszłym roku.

Pod koniec września lub na początku października meble ogrodowe dobrze zabezpiecz przed zimą (np. przy pomocy impregnatu) albo schowaj, jeśli masz taką możliwość. Schowaj także bibeloty, które trzymasz na balkonach i tarasach albo na podwórku. Delikatne materiały mogą nie przetrwać mrozu. Jeśli chcesz, aby w ogrodzie we wrześniu było pięknie, wykorzystaj dary natury i przygotuj piękne jesienne dekoracje z dyni, suszonych liści czy świeczek.

Reklama

Czytaj także:

Te jesienne kwiaty ozdobią twoje mieszkanie

Kiedy przesadzać lawendę?

Najlepszy moment na rozmnażanie hortensji