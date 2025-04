Dzięki dodanemu olejkowi o zapachu citronella będziesz mógł cieszyć się letnim wieczorem bez towarzystwa komarów! Twoi goście na pewno będą zachwyceni niesamowitymi doznaniami i bez wątpienia z chęcią skorzystają z Twojej gościny. Ten produkt naprawdę działa na komary!

Świecę wystarczy rozpakować, umieścić na równym podłożu, a następnie podpalić. Wyczuwalny, cytrusowy zapach (olejek citronella) jest powszechnie stosowany jako skuteczny środek odstraszający owady, w tym głównie komary.

Poza samą kwestią odstraszania, pieniek bardzo ładnie się pali – co dodatkowo wpłynie na atmosferę spotkania. Można zatem stwierdzić, iż świeca przeciw komarom z olejkiem citronella całkowicie odmieni Twój wieczór na świeżym powietrzu!

fot. materiały prasowe

To nie wszystko – w ofercie marki znajdziesz także drugą wersję świecy (bezzapachową), która sprawdzi się także zimą – w trakcie kuligów i innych plenerowych spotkań w śnieżnej scenerii. Zapewni nie tylko odpowiedni nastrój, ale również, w razie potrzeby, może się przydać jako paliwo do kominka.

Świeca ogrodowa Woodson z suchego drewna sosnowego jest produktem jednorazowego użytku. Pali się około 1,5-2h.

Inne produkty marki Woodson

W ofercie marki Woodson znajdziesz także: opatentowaną rozpałkę eko-ognisko (także w wersji survival do samodzielnego złożenia), szwedzki ogień (czyli polową kuchenkę), klimatyczną świecę kominkową (do rozpalania w kominku), a także najnowsze rozpałki na sezon 2021 – pure fire (100% eko włosie drzewne) oraz gotowe wkłady do grilla z brykietem i węglem drzewnym.

Wszystkie produkty znajdziesz na stronie www.woodson.pl

fot. materiały prasowe