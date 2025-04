Powodzenie wiosennego wysiewy chabrów zależy w dużej mierze od jakości nasion. Najlepsze są takie, które pochodzą od renomowanych producentów. Można też zbierać nasiona z własnej uprawy i wysiewać w kolejnym sezonie. Kluczowa jest też jakość gleby i jej odpowiednia wilgotność. Sprawdź, jak wysiewać bławatki w ogrodzie i do pojemników.

Kiedy siać chabry?

Chabry dobrze znoszą niskie temperatury, możliwy jest wczesny wysiew. Zasiane już na przedwiośniu zakwitną w czerwcu i przy odpowiedniej pielęgnacji będą kwitły do sierpnia.

Czas wysiewu zależy od miejsca:

bezpośrednio do gruntu – najlepszy czas na wysiew to marzec – kwiecień , gdy minie ryzyko silnych przymrozków.

, gdy minie ryzyko silnych przymrozków. do pojemników – można wysiać wcześniej, już w lutym – marcu, a po zahartowaniu sadzonek przesadzić do ogrodu w maju.

Jak wysiewać chabry w ogrodzie na wiosnę?

Poniżej 5 ważnych zasad, którymi warto się kierować podczas wiosennego wysiewu chabrów:

1. Wybór stanowiska. Bławatki najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, w przepuszczalnej, średnio żyznej glebie.

2. Przygotowanie podłoża. Przed siewem ziemię należy spulchnić, odchwaścić i wyrównać. Jeśli ziemia jest zbyt ciężka, gliniasta, można przemieszać ją z piaskiem. Przygotowanie gleby pod wysiew to jedna z najważniejszych prac ogrodowych w marcu.

3. Siew. Nasiona można po prostu rozrzucić na wybranej lub wysiewać w rzędach co ok. 20–30 cm.

Przykrycie nasion. Nasiona nie powinny pozostać na powierzchni. Trzeba je przysypać ziemią o grubości ok. 1 cm, delikatnie ubić i podlać.

Częsty błąd: pozostawianie nasion na powierzchni gleby.

4. Podlewanie. Podłoże trzeba utrzymywać lekko wilgotne przynajmniej do momentu kiełkowania, które zajmuje w zależności od pogody 7-14 dni.

5. Przerywanie. Gdy siewki osiągną 5–7 cm wysokości, należy je przerwać (przerzedzić) tak, aby sąsiadujące ze sobą rośliny były od siebie oddalone o 15-20 cm. To zapewni im przestrzeń do wzrostu.

Częsty błąd: pozostawianie roślin zbyt gęsto umieszczonych w gruncie.

Jak wysiewać chabry do gruntu, fot. Adobe Stock, robyn charnley

Jak wysiewać chabry bławatki w pojemnikach?

Siew w pojemnikach pozwala wcześniej uzyskać siewki, które potem przesadza się do ogrodu. Możesz do tego celu wykorzystać tzw. wielodoniczki lub palety rozsadowe. Każdy z pojemniczków powinien mieć średnicę 5-8 cm. Obowiązkowo pojemniki muszą mieć otwory odpływowe w dnie. Częstym błędem jest siew w pojemnikach bez odpływu, co skutkuje gniciem korzeni i zamieraniem siewek.

Najlepsza pod siew chabrów jest lekka, przepuszczalna ziemia, np. mieszanka torfu z piaskiem lub ziemia do wysiewu nasion. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre.

Wysiewaj po 2–3 nasiona do każdego pojemniczka. Nasiona przysyp warstwą ziemi grubości 0,5-1 cm. Lekko dociśnij i delikatnie podlej, aby nie wypłukać nasion z ziemi. Utrzymuj ziemię lekko wilgotną, ale nie mokrą. Przemoczone podłoże to najczęstszy błąd, którego nasiona chabrów nie znoszą. W odpowiednich warunkach kiełkowanie rozpocznie się w 7-14 dni.

Gdy pojawią się pierwsze liście właściwe, w każdym pojemniczku pozostaw tylko jedną najsilniejszą roślinę. Resztę usuń. Możesz też najsilniejsze rośliny przeznaczone do usunięcia przepikować do nowych pojemników.

Podlewaj dość oszczędnie, aby korzenie nie zaczęły gnić w zbyt mokrym podłożu.

Od połowy kwietnia stopniowo wystawiaj rośliny na zewnątrz (najpierw na kilka godzin dziennie). Po 7–10 dniach hartowania sadzonki można sadzić w ogrodzie w rozstawie 15–20 cm.

