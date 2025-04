Wiosenne przycinanie krzewów owocowych krok po kroku: jak się za to zabrać? Proste triki i ważne wskazówki

Wiosenne przycinanie krzewów owocowych to ważny etap dla każdego ogrodnika. Kiedy na zewnątrz robi się coraz cieplej, a przymrozki odchodzą w niepamięć, to idealny moment, aby zająć się krzewami i drzewkami owocowymi. Przycięcie ich pozwala na lepszy wzrost i obfitsze owocowanie. Zobacz, jak się za to zabrać.