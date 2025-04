Wiosenne drzewa zakwitają najczęściej na biało, różowo lub żółto, dekorując ogrody, parki i przestrzenie miejskie. Większość z nich jest łatwa w uprawie i zakwita, jak tylko dni robią się cieplejsze, a przymrozki - mniej dokuczliwe. Jakie są najpopularniejsze wiosenne drzewa?

Dereń kwitnie bardzo wcześnie, bo często już na przełomie lutego i marca. Drobne, intensywnie żółte kwiaty pojawiają się jeszcze przed liśćmi, podobnie jak w przypadku np. forsycji i utrzymują się aż do kwietnia. Po przekwitnięciu derenie wypuszczają ozdobne owoce, które pięknie prezentują się przez całe lato.

Owoce derenia jadalnego mają właściwości lecznicze, dlatego też drzewko to często uprawiane jest w ogrodach. Stanowi też piękną dekorację parków i osiedlowej zieleni. Roślina ta jest mało wymagająca i nie kaprysi co do rodzaju czy jakości gleby. Najlepiej rozwija się na stanowiskach słonecznych i półcienistych.

fot. Wiosenne drzewa: dereń/Adobe Stock, Maria Brzostowska

Drzewka owocowe często zakwitają wiosną, ale jabłoń zdecydowanie robi to najwcześniej, bo już na początku kwietnia. Dekoracyjne białe kwiaty utrzymują się aż do końca maja i przyciągają mnóstwo owadów. Jabłoń potrafi osiągnąć naprawdę duże rozmiary, ale rośnie raczej wolno.

W zależności od odmiany jabłoń wypuszcza kwiaty i owoce w różnym terminie, ale to zdecydowanie gatunek wiosenny. Dodatkowo bardzo lubi światło, dlatego musisz zapewnić mu ciepłe, dobrze nasłonecznione stanowisko. Dobrze jest przycinać jabłoń raz w roku.

fot. Drzewa wiosenne: jabłoń/Adobe Stock, scharfsinn86

Ozdobna wiśnia jest mniejsza, niż ta owocująca, dlatego idealnie nadaje się do niewielkich ogrodów. Doskonale sprawdza się także posadzona wzdłuż alejek i ścieżek w parkach. Charakteryzują ją małe, gęsto usypane kwiaty w biało-różowym kolorze oraz subtelny, ale dobrze wyczuwalny zapach. Sprawdzi się jako niewysokie drzewko do ogrodu, nawet tego niewielkiego.

Wiśnie kwitną w kwietniu i maju, przyciągając szereg owadów. Nie mają szczególnych wymagań co do gleby, ale dobrze czują się w ciepłych, osłoniętych od wiatru stanowiskach. Jesienią i zimą mogą wymagać przykrycia agrowłókniną.

fot. Wiosenne drzewa: wiśnia ozdobna/Adobe Stock, makistock

Magnolie, które zwykle nazywane są krzewami, to drzewa, które potrafią osiągać naprawdę duże rozmiary. Kwitną od marca do maja, prezentując dość duże, dekoracyjne kwiaty o pięknym zapachu. Występują w wielu odmianach kolorystycznych: najczęściej kwiaty są różowe, żółte, fioletowe lub czerwone. Zdarzają się także odmiany dwubarwne. Niektóre odmiany magnolii zakwitają dwa razy.

Jest to dość kapryśne i wymagające drzewko. Przede wszystkim potrzebuje słonecznego stanowiska - w cieniu i półcieniu nie wytwarza kwiatów. Dodatkowo nie lubi przeciągów ani wiatru. Jesienią i zimą powinna być otulona agrowłókniną.

fot. Wiosenne drzewa: magnolia/Adobe Stock, olrat

Złotokap to ciekawe drzewko o charakterystycznych, zwisających kwiatostanach. Ich długość może mieć nawet 20 cm. Złotokap kwitnie zwykle późną wiosną - pierwsze kwiaty pojawiają się na przełomie maja i czerwca. Mogą mieć nawet 10 metrów wysokości, ale posadzone w ogrodzie najczęściej przycinane są do ok. 3 metrów. Trzeba jednak robić to regularnie, raz w roku.

Drzewko to lubi przede wszystkim żyzne, wapienne gleby oraz słoneczne stanowisko. W cieniu nie wytwarzają kwiatów tak obficie, przez co prezentują się nieco gorzej. Dobrze znoszą krótkie okresy suszy.

fot. Wiosenne drzewa: złotokapy/Adobe Stock, Mikhailov Studio

Głóg to piękne i dekoracyjne drzewo, które może osiągnąć naprawdę imponujące rozmiary. Ceniony jest przede wszystkim ze względu na owoce, które mają szereg leczniczych właściwości, jednak warto wiedzieć, że pięknie też kwitnie.

Dekoracyjne kwiaty (zwykle białe lub różowe) pojawiają się na przełomie kwietnia i maja. Drzewo kwitnie bardzo gęsto i obficie, choć same kwiaty są raczej niewielkie. Drzewo głogu dobrze sobie radzi w miejscach słonecznych i półcienistych. Nie ma też wymagań co do podłoża - dobrze sobie radzi nawet w tej bardziej ubogiej glebie.

fot. Wiosenne drzewa: głóg/Adobe Stock, Paul Maguire

Świdośliwa, choć może kojarzyć się ze śliwką, to drzewo należące do tej samej rodziny, co róże. Wypuszcza jadalne, smaczne i zdrowe owoce, przypominające nieco większe jagody. Kwitnie zwykle na przełomie maja i kwietnia. Intensywnie przyciąga owady i pięknie pachnie przez cały okres kwitnienia.

To dość duże drzewo, dlatego należy zapewnić mu odpowiednie warunki. W małym ogrodzie raczej się nie sprawdzi, bo może mieć nawet 6 m wysokości oraz 4 m szerokości. Lubi słoneczne lub lekko zacienione stanowiska oraz pH gleby zbliżone do neutralnego. Jej ogromną zaletą jest duża mrozoodporność.

fot. Drzewa wiosenne: świdośliwa/Adobe Stock, Carmen Hauser

