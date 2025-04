Wieszak z krzesła - DIY!

Potrzebujesz tylko kilku krzeseł, by w parę chwil własnoręcznie stworzyć praktyczną garderobę!



Gdzie byłby teraz człowiek, gdyby nie miał półek i szaf na swoje rzeczy? Byłby w kropce! Dawno minęły czasy nudnego i monotematycznego stroju. W dzisiejszych czasach zakładamy na siebie to, na co mamy ochotę! Cenimy styl, wygodę i…porządek. Ubrania na swoim miejscu to pierwszy krok do stwarzania zapierających dech w piersiach stylizacji każdego dnia. Potrzebujesz tylko kilku krzeseł, by w parę chwil własnoręcznie stworzyć praktyczną garderobę, która uchroni domowników przed widokiem porozrzucanych wszędzie ubrań i akcesoriów.

Do stworzenia garderoby z krzeseł potrzebujesz:

• 2 krzeseł,

• 1 drewnianej listwy (2,4 cm x 4,8 cm x długość w zależności od szerokości krzeseł),

• 4 wkrętów na 1 krzesło (4,0 x 50 mm),

• 2 kołków na 1 krzesło (8 mm) i śrub do mocowania, odpowiednich dla rodzaju krzesła,

• akumulatorowej pilarki tarczowej Bosch PKS 18 LI,

• szlifierki rolkowej Bosch PRR 250 ES.

Krok 1.

Narysuj na siedzeniu krzesła linię, która wyznaczy miejsce cięcia. Najłatwiej odrysować ją od listwy. Zrób to bardzo starannie, linia powinna być idealnie prosta.

Krok 2.

Umieść pilarkę na zewnętrznej krawędzi krzesła i tnij wzdłuż linii. Jeśli posługujesz się pilarką tarczową, możesz być pewien, że efekt będzie precyzyjny. Jeżeli wysokość siedziska krzesła przekracza maksymalną głębokość cięcia pilarki tarczowej należy spróbować cięcia z trzech stron, dookoła. Następnie przytnij listwę na szerokość siedzenia – posłuży ona później do zamocowania krzesła na ścianie. Uwaga: w przypadku siedzeń ze wzmocnionymi bokami (jak na zdjęciu) listwę należy wyciąć tak, aby zmieściła się pomiędzy krawędziami.

Krok 3.

Nadszedł czas na ostatni szlif. Wyrównaj krawędzie oraz powierzchnię krzesła aż staną się gładkie i czyste.

Krok 4.

Za pomocą kołków i śrub przytwierdź listwę do ściany. Następnie przymocuj krzesło do listwy. W zależności od kształtu siedziska przykręć krawędzie boczne siedzenia do odpowiadających im końców listwy. Jeśli nie ma krawędzi bocznych, siedzenie należy przymocować do górnej listwy.

Zrobione!

Taka garderoba to pewny sposób na utrzymanie wzorowego porządku oraz - przy okazji - na zrobienie wrażenia na gościach!

