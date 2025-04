Fiołek afrykański to roślina, którą warto mieć w każdym pokoju swojego domu. Warto jednak przestrzegać jego niewygórowanych wymagań, by piękne kwiaty sępolii fiołkowej – bo tak brzmi nazwa botaniczna tej rośliny – cieszyły oko jak najdłużej.

Reklama

Niewiele jest tak prostych w obsłudze, mało wymagających i długowiecznych roślin jak fiołek afrykański. Mimo to jednak wiele osób obdarowanych tym niezwykłym kwiatem po przekwitnięciu wyrzuca go do kosza. Tymczasem jest to roślina, która bardzo długo może cieszyć oko swoimi pięknymi kwiatami. Wystarczy, że zapamiętasz tych kilka prostych sztuczek.

Jak wygląda sępolia fiołkowa czyli fiołek afrykański?

Fiołek afrykański występuje w naprawdę wielu odmianach różniących się między sobą kolorem kwiatów i kształtem liści. Najpopularniejsze są te niebieskie i fioletowe, ale występują także w barwie różowej lub białej. Ma owalne mięsiste liście o lekko ząbkowanych brzegach, pokryte delikatnym meszkiem.

Szczególnie dużym powodzeniem cieszą się malutkie sępolie fiołkowe - ich rozeta ma wysokość i średnicę około 5 centymetrów. Kwiaty i liście układają się w gęste kopczyki. Łodyżki dorastają do długości około 10-15 centymetrów.

Stanowisko dla fiołka afrykańskiego

Przede wszystkim, musisz zadbać o odpowiednie stanowisko dla rośliny. Fiołek afrykański musi stać w bardzo jasnym miejscu, ale bez bezpośredniego światła słonecznego.

Jeśli postawisz go w nieodpowiednim świetle, od razu da ci o tym znać. Jak to poznasz? W przypadku zbyt ciemnego stanowiska jego liście staną się ciemnozielone, a łodyżki długie, wyciągnięte i słabe. W zbyt ostrym świetle na liściach mogą pojawić się białe plamy.

Nawadnianie fiołka afrykańskiego

Wiele osób nie wie, jak prawidłowo podlewać rośliny, a fiołki wyjątkowo potrzebują odpowiedniego nawadniania. Kiepsko znoszą suszę i najlepiej czują się w delikatnie wilgotnej ziemi. Warto więc wymieszać ją z keramzytem, który będzie zatrzymywał wodę w podłożu.

Pilnuj też, by woda nie dostała się na liście ani do rozety rośliny – może przez to zacząć gnić. Woda do podlewania nie powinna być zbyt zimna. Najlepiej dać jej odstać w konewce przez całą noc – obecny w niej chlor wyparuje, a temperatura pokojowa wody zapobiegnie szokowi termicznemu korzeni.

Nawożenie fiołka afrykańskiego

Aby sępolia fiołkowa kwitła jak najdłużej, potrzebuje też odpowiedniego odżywienia. Najlepszy będzie dla niej nawóz z dużą zawartością fosforu – może to być specjalistyczny środek lub np. domowy nawóz ze skórki awokado.

Nawoź roślinę regularnie przez cały okres wzrostu, czyli przez całą wiosnę oraz zimę. Uważaj jednak, by nie przedobrzyć – przenawożenie jest o wiele bardziej szkodliwe niż niedostarczanie nawozu wcale. Wystarczy dodać niewielką ilość nawozu do wody podczas każdego podlewania lub pełną porcję raz na 2 tygodnie.

Rozmnażanie sępolii fiołkowej

Sępolia jest wyjątkowo prosta w rozmnażaniu. Wystarczy, że od rośliny "matki" odetniesz sekatorem kilka liści z łodyżką o długości około 1,5 centymetra. Następnie umieść je w torfie wymieszanym z piaskiem aż po blaszki liści i zakryj folią spożywczą. Kilka razy dziennie wietrz sadzonki, by zapewnić im przepływ powietrza. Pilnuj też, by podłoże było ciągle lekko wilgotne.

Fiołek afrykański niezwykle szybko się ukorzenia - już po około 2 tygodniach przy liściach powinny pojawić się małe roślinki. Gdy osiągną wysokość około 3 centymetrów, przesadź je do mniejszych doniczek - najlepiej wypełnionych ziemią ogrodniczą wymieszaną z torfem i piaskiem lub perlitem.

Reklama

Czytaj także:

Kwiaty doniczkowe zielone - poznaj kilka najpiękniejszych

Kwiaty balkonowe odporne na suszę – jakie rośliny wytrzymają w słońcu?

3 rośliny, które odnajdą się w małej kuchni. Są proste w obsłudze i pięknie pasują do wnętrza