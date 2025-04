W naszych ogrodach kryje się prawdziwe bogactwo smaku i cennych wartości odżywczych. Zachęcamy każdego, by przeszedł się po swoich rabatach i popróbował dodać do sałatki lub herbaty różnych ziół (także i tych niechcianych!), które tam rosną. Oczywiście po dokładnym sprawdzeniu, jakie rośliny się do tego nadają.

Jedną z roślin, której walory kulinarne nadal nie są dostatecznie znane w Polsce jest sumak octowiec. Wiele osób traktuje go jak chwast, należy bowiem do wyjątkowo ekspansywnych roślin ogrodowych. Przez swoją zdolność do wysiewania się w każdym miejscu i bardzo niskie wymagania, zwany jest nawet zemstą sąsiada. Jako dodatek do dań jest jednak niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych, w Indiach oraz na Bliskim Wschodzie. Jest nieodzownym składnikiem przyprawy zaatar.

Czy sumak jest jadalny?

I tak, i nie. Prawda jest taka, że powinniśmy zbierać sumak w celu spożycia jedynie, jeśli jesteśmy w 110% pewni, że jest to właśnie sumak octowiec, a nie jego krewny - sumak jadowity. Powoduje silne oparzenia i jest silnie trującą rośliną. Nie zbieraj więc owoców roślin dziko rosnących. Te z twojego ogrodu mogą jednak być w pełni bezpieczne, jeśli sama je tam wsadziłaś.

Owoce sumaka octowca są bezpieczne, a co więcej - niezwykle smaczne. Chociaż mają nieco bardziej kwaśny smak (stąd jego nazwa - octowiec) od sumaka sycylijskiego, używanego np. w kuchni arabskiej, znajdą szerokie zastosowanie w gotowaniu.

Sumak ma intensywnie kwaśny, orzeźwiający smak, idealnie podkreślający smak potraw - na przykład tłustych pieczonych mięs. Sproszkowane owoce świetnie komponują się z domowym hummusem, a zalane zimną wodą, stworzą orzeźwiający napój pełen witaminy C.

Przepis na syrop z sumaka

Syrop z sumaka doskonale nada się do herbaty lub do mieszania z wodą. Ma piękny kolor i orzeźwiający, kwaśny smak. Jak go przygotować?

Składniki:

5 kwiatostanów sumaka;

1 l wody;

0,5 kg cukru.

Sposób przygotowania:

Owoce sumaka rozdrobnij, opłucz i zalej wodą w garnku. Gotuj przez około 10 minut i odstaw do wystygnięcia. Dokładnie odcedź wywar, najlepiej dwa razy: przez sitko, a następnie filtr do kawy, aby pozbyć się drażniących włosków. Zagotuj, aby z wywaru zrobił się gęsty syrop. Rozlej do słoików lub butelek.

