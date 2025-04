W Polsce werbena jest uprawiana jako roślina jednoroczna, choć w bardziej sprzyjającym jej klimacie to wieloletnia bylina. Kwitnie od maja do października. Werbena zwisająca najczęściej występuje w różnych odcieniach czerwieni, różu, niebieskiego, fioletu i bieli. Kwiaty mogą być jednobarwne lub z białym oczkiem w środku. Płatki bywają postrzępione lub tworzą falbanki.

Reklama

Najciekawsze odmiany werbeny zwisającej

Mniej powszechne, a bardzo atrakcyjne są odmiany o pomarańczowych kwiatach „Estrella Peach”, w kolorze burgundu „Quartz Burgundy” czy takie, w których kolory płatków układają się w gwiazdki – jak „Estrella Voodoo Star”. Warto też zwrócić uwagę na odmiany z grupy Temari i Tapien, które kwitną bujnie od maja do października, a w dodatku są odporne na mączniaka.

fot. Werbena zwisająca, odmiana „Estrella Voodoo Star” / Adobe Stock

Werbena zwisająca – uprawa w donicach i skrzynkach

Werbena zwisająca jest łatwa w uprawie. Trzeba jednak wiedzieć, że gdy lato jest zimne i deszczowe, werbeny mogą zamierać. Za to świetnie radzą sobie z upałem. Nic dziwnego, roślina narodziła się w słonecznych regionach Ameryki Południowej. Werbenę można wychodować z nasion, ale o wiele łatwiej kupić gotowe sadzonki. Do donic i skrzynek na tarasie czy na balkonie sadzimy je od połowy maja, przez cały sezon wiosenno-letni.

fot. Werbena zwisająca / Adobe Stock

Podłoże dla werbeny

Werbena lubi gleby przepuszczalne, lekkie, bogate w składniki pokarmowe. Nie wykorzystuj podłoża doniczkowego z zeszłego roku, może być wyjałowione, nadmiernie zasolone przez nawozy lub stać się dla roślin źródłem chorób i szkodników. Najwygodniej wybrać uniwersalną ziemię do kwiatów balkonowych. Na dole pojemnika ułóż warstwę kamyków lub keramzytu.

Doniczki

Ponieważ werbena wisząca mocno się rozrasta, wybierz donicę o średnicy około 25 cm, w skrzynce też sadź ją w takiej odległości od innych roślin. Zwróć uwagę, czy mają otwór odprowadzający wodę.

Stanowisko dla werbeny

Rośliny ustaw na stanowisku słonecznym lub lekko zacienionym. Wiatr nie będzie im szkodził, w przeciwieństwie do wielu innych roślin zwisających werbeny mają mocne pędy.

Podlewanie

Ziemia w doniczce nie powinna wysychać. W upalne dni werbenę należy podlewać codziennie, w chłodniejsze przynajmniej dwa razy w tygodniu, uważając by jej nie zalać, co może skutkować gniciem korzeni. Stojącą wodę, która zebrała się w podstawce, trzeba jak najszybciej wylewać.

Nawożenie werbeny

Pierwsze zasilenie powinno się odbyć nie wcześniej niż dwa tygodnie po posadzeniu, roślina potrzebuje czasu, by się ukorzenić. Potem zasilaj ją co 7-10 dni nawozami wieloskładnikowymi dla roślin kwitnących. Werbeny nie należy silnie nawozić azotem, ponieważ zamiast kwiatów będzie wytwarzać dużo liści. Zalecany jest nawóz do roślin kwitnących, który zawiera mniej azotu, za to bogaty jest w fosfor i potas, które sprzyjają obfitemu kwitnieniu.

Pielęgnacja werbeny

Ważnym zabiegiem jest usuwanie przekwitłych kwiatów. Uszczykiwanie górnych części pędów zapewni roślinie zdrowe i efektowne rozkrzewianie się.

Choroby



Werbena jest odporna na choroby. Kiedy jednak rośliny są posadzone zbyt blisko siebie, a ich kwiaty oraz liście długo są mokre, werbenę może zaatakować mączniak. Rozpoznasz to po białym nalocie na liściach, roślina będzie też słabiej rosła i kwitła. W takim wypadku należy ją spryskać preparatem na mączniaka.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Jakie rośliny wybrać na balkon? Najpiękniejsze kwiaty na balkon i rośliny zimozielone

Pelargonia bluszczolistna – jak ją pielęgnować, by uzyskać gęste kaskady kwiatów

Kwiaty do donic ogrodowych - jakie kwiaty sadzić w donicach