Gipsówka to jedna z tych roślin, które w bukietach ślubnych i okolicznościowych prezentują się subtelnie i romantycznie, ale w kwiaciarniach potrafią zaskoczyć nie tylko wyglądem, ale i ceną - potrafią kosztować naprawdę sporo. Tymczasem możesz mieć ją za grosze - wystarczy odrobina chęci, sadzonki i właściwy moment na posadzenie. Jeśli marzysz o własnych, obficie kwitnących kępach gipsówki w ogrodzie, to właśnie teraz jest idealna pora, by wziąć się za prace ogrodowe.

Kiedy sadzić gipsówkę do ogrodu?

Gipsówkę z nasion sieje się wczesną wiosną, najlepiej w marcu (do pojemniczków rozsadowych), ale możesz także zaplanować wysiew na przełom kwietnia i maja. Roślina potrzebuje ciepła do kiełkowania, ale najlepiej rośnie, gdy nie jest jeszcze zbyt gorąco. Wysiana wiosną gipsówka zakwitnie w tym samym roku.

W kwietniu i maju jednak znacznie popularniejsze jest sadzenie gotowych sadzonek wprost do gruntu, bo dużo powszechniejszy jest wysiew do pojemników. Na to już za późno, ale jeśli masz sadzonkę (nie są drogie - dostaniesz je już za 10-20 złotych), to odpowiedni moment na jej wysadzenie. Wcześniej warto zahartować sadzonki, aby przyzwyczaić je do wciąż jeszcze chłodnych poranków i wieczorów. Z sadzeniem też warto poczekać, aż miną przymrozki.

Gipsówkę możesz wyhodować samodzielnie za grosze, fot. Adobe Stock, @

Gipsówka w ogrodzie: czego potrzebuje?

Gipsówka, choć wygląda delikatnie, jest wyjątkowo mało wymagająca i łatwa w uprawie. Najlepiej rośnie w glebie lekkiej, przepuszczalnej i raczej suchej, dlatego należy unikać stanowisk wilgotnych oraz ciężkich, gliniastych podłoży, w których może zalegać woda. Gipsówka nie znosi nadmiaru wilgoci i bardzo źle reaguje na przelanie. Najlepsze miejsce do jej uprawy to stanowisko słoneczne - im więcej słońca, tym intensywniejsze kwitnienie. Idealne pH podłoża jest lekko zasadowe, więc jeśli gleba w ogrodzie jest zbyt kwaśna, warto ją wcześniej wzbogacić odrobiną wapna.

Choć to roślina mało wymagająca, dobrze reaguje na lekkie nawożenie, zwłaszcza na początku wzrostu i w fazie kwitnienia. Najlepiej sprawdzą się uniwersalne nawozy do roślin kwitnących, a także domowy kompost. Pamiętaj jednak, że zbyt częste nawożenie lub używanie zbyt silnych nawozów może prowadzić do bujnego wzrostu zieleni kosztem kwiatów.

Jak sadzić gipsówkę?

Przed sadzeniem warto delikatnie spulchnić ziemię i wymieszać ją z odrobiną piasku lub drobnego żwiru. Rozstaw sadzonek powinien wynosić ok. 30-40 cm, by rośliny miały wystarczająco dużo przestrzeni do rozwoju. Po wsadzeniu do ziemi dobrze jest obficie podlać gipsówkę, a potem ograniczyć podlewanie - to bylina odporna na suszę i nie lubi zastoju wody.

