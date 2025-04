Meble ogrodowe to niewątpliwie najważniejsze wyposażenie ogródka - tego małego i dużego. Zakup całego zestawu nie należy jednak do najtańszych wydatków. Podstawą jest stół i krzesła, opcjonalnie ławka.

Jak zaoszczędzić na tym niezbędnym przecież wydatku? Kupić... o odpowiedniej porze roku! I wcale nie są to miesiące poza sezonem!

Meble ogrodowe JYSK - duży wybór w rozsądnej cenie

Jysk wyspecjalizował się w meblach ogrodowych i dodatkach do nich. Wprawdzie oferuje wiele innych różnorodnych artykułów wyposażenia wnętrz, ale dział mebli ogrodowych jest duży i każdej wiosny firma kładzie duży nacisk na promocję tych produktów.

Co roku w ofercie pojawia się dużo nowych wzorów stołów, krzeseł, akcesoriów dekoracyjnych do ogrodu, parasoli ogrodowych, a ostatnio także zestawów z sofą. Te ostatnie proponowane są na zewnątrz, właśnie jako meble wypoczynkowe na taras i do ogrodu, ale mogą być również meblami domowymi.

Meble ogrodowe - kiedy kupować?

Zwykle wszelkie wyprzedaże mają miejsce przed rozpoczęciem sezonu (wyprzedaje się kolekcje z zeszłego roku) lub po jego zakończeniu. Jak jest w przypadku mebli ogrodowych JYSK?

Najlepiej na poszukiwania wybrać się właśnie latem! Już wtedy bowiem sklep wyprzedaje modele z bieżącego roku. Jeśli więc zależy ci na sporej oszczędności (w kieszeni może zostać ci nawet 1000 złotych!), na zakupy wybierz się w lipcu lub sierpniu. Schyłek jednego sezonu to dobry czas na przygotowanie się już do kolejnego!

Meble ogrodowe JYSK - na które szczególnie warto zwrócić uwagę?

Jedną z najpopularniejszych serii mebli ogrodowych JYSK jest Jutlandia.

Ta seria mebli ogrodowych jest produkowana specjalnie dla Jysk, w charakterystycznym skandynawskim stylu. Sporo wśród nich jest mebli drewnianych, zabezpieczonych przed wilgocią, ale są również meble z aluminium i stali, technorattanu i plastiku.

Meble drewniane Jutlandia mają w większości certyfikat FSC – to gwarancja zrównoważonego wykorzystania drewna.

Meble ogrodowe: przede wszystkim funkcjonalność

Bez trudu kupisz duży zestaw. To będzie najlepszy wybór, jeśli zapraszasz gości i chcesz z nimi spędzać czas w ogrodzie. Warto poszukać wygodnych foteli z podłokietnikami lub kanapy. Ale nie brakuje też niewielkich stolików kawowych na balkon i krzeseł dopasowanych do nich wielkością. Kto ma problem z miejscem, ten znajdzie składane fotele, których przechowywanie jest łatwiejsze.

Meble ogrodowe JYSK - jakie będą najlepsze?

Kupując meble ogrodowe w JYSK, zwróć uwagę na materiały, z jakich zostały wykonane. Każdy ma inne właściwości. Oto niektóre z używanych materiałów.

Artwood

​To tworzywo sztuczne o strukturze przypominającej drewno. Artwood jest odporny na warunki pogodowe, ale na czas ulewy lepiej, aby tego typu meble były przykryte folią (zwłaszcza, gdy mają stalowe elementy, mogące ulec korozji. Trzeba je przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.

Aluminium

​Aluminiowe meble ogrodowe w Jysk są pokryte powłoką proszkową stosowaną przez przemysł samochodowy. To zwiększa ich odporność. Są odporne na różne warunki atmosferyczne. Co ważne, zimą mogą być przechowywane na zewnątrz, np. pod zadaszeniem. Nie rdzewieją, wytrzymują wiele lat.

Drewno

​Meble ogrodowe drewniane oferowane w Jysk są produkowane tylko z twardego drewna. Jest ono zabezpieczone przed wilgocią i słońcem, ale trzeba je czyścić i oliwić 2 – 3 razy w ciągu lata. Jeśli je zaniedbamy, może pękać. Dobrze jest chronić drewniane meble przed nadmiernym nasłonecznieniem. Na zimę trzeba je schować do suchego, przewiewnego pomieszczenia. Nie można ich przykrywać nie przepuszczającą powietrza folią.

Plastik

​Jest odporny na różne warunki atmosferyczne, nie traci ładnego wyglądu przez wiele lat. Jednak trzeba je chronić przed mrozem. Przemrożony plastik staje się kruchy i może pękać. Trzeba też uważać, aby takie meble nie były narażone na upuszczenie z wysokości, zwłaszcza na twardą powierzchnię.

Jak zabezpieczyć meble ogrodowe przed zimą?

Technorattan

​To syntetyk. Zewnętrznie przypomina naturalny rattan. Meble z technorattanu są lekkie, wytrzymałe. Z powodzeniem będą służyć wiele lat. łatwo się je myje mydlinami i płucze wodą. Można użyć miękkiej szczotki. Na zimę meble trzeba przenieść do przewiewnego pomieszczenia.

