Uważaj na tę roślinę w swoim mieszkaniu. Urzeka pięknem, ale może mieć negatywny wpływ na twoje finanse

Hoja to roślina doniczkowa z Azji, która cieszy oko uroczymi kwiatkami w kształcie malutkich gwiazdek. Według przesądów nie wróży to jednak dobrze naszym finansom. Aby zadbać o swój portfel i pomnożyć pieniądze, lepiej postawić we wnętrzu na inne gatunki roślin. One sprawią, że w mieszkaniu zapanuje harmonia.