Pnącza w domu tworzą efektowne zielone girlandy. Wśród niech prawdziwą perełką jest scindapsus pictus i to bez względu na odmianę. Jego liście są tak atrakcyjne, że uchodzi za roślinę kolekcjonerską. Rośnie błyskawicznie, a jego pędy w sprzyjających warunkach mogą osiągnąć nawet 5 m długości. Wytwarza korzenie czepne, więc z łatwością łapie się podpór i można prowadzić go na paliku. To świetna opcja, jeśli nie chcesz, aby liście swobodnie opadały. A gdy scindapsus pictus już się rozrośnie, to jest jedną z roślin świetnie filtrujących i oczyszczających powietrze w pomieszczeniu m.in. z formaldehydu i tlenku węgla.

Już na starcie uprawy scindapsusa, musisz zadbać o odpowiednie miejsce. Scindapsus pictus preferuje stanowiska z lekko rozproszonym światłem. Radzi też sobie w półcieniu, ale im ciemniej, tym bardziej liście będą tracić swoją urodę. Z kolei zbyt dużo słońca poparzy mu liście. Zapewnij scindapsusowi pstremu też właściwą temperaturę w pomieszczeniu 20-26°C i wilgotność powietrza na poziomie min. 50%.

Kluczowe w uprawie scindapsusa pictus jest odpowiednie podłoże. Nie powinna to być uniwersalna ziemia do kwiatów doniczkowych, ale odpowiednia mieszanka stworzona na jej bazie. Możesz zrobić ją samodzielnie lub kupić gotową przeznaczoną do roślin obrazkowatych. Jeśli chcesz zrobić ją w domu, pamiętaj, żeby do ziemi uniwersalnej dodać garść piasku, żeby ją rozluźnić i garść perlitu, który ją spulchni i napowietrzy. Pomoże też w magazynowaniu wody. Warto także, żebyś dodała do podłoża przeznaczonego dla scinapsusa specjalne chipsy kokosowe, które dodatkowo wpłyną na właściwe stosunki wodno-powietrzne.

Scindapsus pictus ma swoje potrzeby wodne, o których musisz pamiętać, by mógł prawidłowo rosnąć. Podlewaj go zawsze, kiedy wierzchnia warstwa gleby jest wyraźnie sucha. Rób to regularnie, ale nie częściej niż co 10-14 dni niedużą dawką wody. Idealna do podlewania jest odstana woda o temperaturze pokojowej. Scindapsus pictus kocha też zraszanie, dlatego raz w tygodniu spryskaj wszystkie liście.

Odpowiednie nawożenie scindapsusa pstrego dostarczy mu porcji składników mineralnych, które wpłyną na jego wzrost i wybarwienie liści. W tym celu stosuj nawóz przeznaczony do roślin tropikalnych lub do roślin o ozdobnych liściach. Najczęściej są to preparaty w płynie. Dodawaj je wody przeznaczonej do podlewania co dwa tygodnie w okresie od wiosny do jesieni. Zimą możesz to robić raz w miesiącu lub całkowicie zaniechać nawożenia scindapsusa.

Ze względu na szybko wzrost, scindapsus pictus potrzebuje przesadzania raz w roku. Wyjmij go delikatnie z donicy, oczyść bryłę korzeniową i zobacz, czy korzenie są w dobrym stanie. Następnie umieść go w szerokiej i wysokiej doniczce większej tylko o rozmiar (o 1-2 cm), bo lubi mieć ciasno. Na jej dno wsyp wcześniej warstwę keramzytu, które posłuży jako drenaż i zminimalizuje ryzyko gnicia korzeni. Uzupełnij luki w donicy mieszanką podłoża.

Nowe okazy uzyskasz w łatwy sposób ze scindapsusa, który jest silny i ma dużo liści. Nie nadają się do tego młode rośliny. Aby rozmnożyć scindapsusa pstrego, utnij grubszy kawałek pędu razem z korzeniem powietrznym (ok. 10-15 cm długości) i umieść w szklance z wodą z dodatkiem węgla aktywowanego, który świetnie spowalnia namnażanie bakterii w wodzie. Dzięki niemu twoja sadzonka nie zgnije. Ukorzenianie scindapsusa trwa zwykle około miesiąca. Po tym czasie przesadź nowego scindapsusa do odpowiedniego podłoża.

Wśród kilkunastu odmian scindapsusa pictus kilka cieszy się coraz większą popularnością. A każda z nich ma inne, niezwykle efektowne liście. Wybierz najlepszą odmianę dla siebie.

Scindapsus pictus 'Trebie' - na jego liściach ciemna zieleń przeplata się z błyszczącą szarością.

Scindapsus pictus 'Argyeraus' - ma liście otoczone delikatną jasną obwódką i upstrzone małymi srebrnymi plamkami.

Scindapsus pictus 'Silvery Ann' - jego liście prawie w całości są srebrne z nielicznymi zielonymi cętkami.

