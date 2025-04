Jak sadzić pomidory? Uprawa pomidorów jest możliwa w naszym klimacie tylko z wcześniej przygotowanej rozsady. Można ją kupić na bazarze, w sklepie ogrodniczym lub w supermarkecie z działem ogrodniczym. Z powodzeniem przygotujesz ją także samodzielnie.

Reklama

Najlepiej zrobić to w drugiej połowie maja, gdy minie już niebezpieczeństwo przymrozków i tego samego dnia posadzić pomidory w ogrodzie lub na balkonie.

Można samemu wyhodować rozsadę, wysiewając nasiona do skrzynek w drugiej połowie marca. Skrzynki trzeba jednak trzymać w cieple. Sadzonki są wtedy gotowe do posadzenia w maju. Do uprawy najlepiej wybrać odmiany odporne na choroby, by nie trzeba ich było pryskać.

Spis treści:

Zacznij od przygotowania wielkich dołków. Jeśli ziemia nie jest zbyt żyzna, dobrze jest wsypać do każdego z nich trochę ziemi uniwersalnej, kompostu lub ziemi do warzyw. Dolne liście sadzonek powinny się znaleźć tuż nad ziemią lub na jej poziomie.

Sadząc, staraj się, aby korzenie nie były podwinięte. Posadzone rośliny trzeba lekko docisnąć i podlać, ale tak, aby nie moczyć liści.

Rozsada pomidorów

Młode krzaczki pomidorów nadające się do posadzenia w warzywniku, w dużej donicy lub w skrzynce, nazywane fachowo rozsadą pomidorów, powinny mieć 15-30 cm wysokości i 5-7 liści.

Kto nie hoduje jej sam, ten kupi na bazarze w mini doniczkach plastikowych lub po prostu wyrwaną z większej skrzynki razem z bryłą korzeniową i zapakowaną w papier lub folię. Trzeba zwrócić uwagę, aby młode rośliny miały zdrowe zielone liście bez plam. Nie powinny też być zwiędnięte.

Palikowanie i ściółkowanie pomidorów

Karłowe odmiany pomidorów mogą rosnąć bez podpór, ale wysokie muszą mieć paliki i to solidne. Są one potrzebne, aby chroniły pędy przed przewróceniem i połamaniem. Palik wbija się kilka cm od pędu i delikatnie podwiązuje się do niego roślinę. Do podwiązywania można wykorzystać np. stare rajstopy czy tasiemki. Włóczka ani nici nie sprawdzą się.

Ziemię wokół roślin można wyściółkować czarną folią ogrodniczą lub agrowłókniną. To ograniczy rozwój chwastów i zapobiegnie suszy. Jednak ściółkowanie nie jest konieczne, można po prostu systematyczni usuwać chwasty i w miarę potrzeb podlewać pomidory.

Wycinanie "wilków" i liści

Krzaki pomidorów mają tendencję do nadmiernego rozrastania się. Wtedy gorzej owocują. Dlatego warto wycinać niepotrzebne pędy boczne, wyrastające z kątów liści.

Na ogół pozostawia się tylko pęd główny. Można też zostawić 2-3 pędy. Taka roślina na balkonie lub tarasie wygląda bardziej dekoracyjnie. Jednak trzeba mieć świadomość, że wtedy owoce będą mniejsze. Gdy owoce znajdujące się najniżej na krzaku będą miały 3 cm średnicy, wtedy dobrze jest usunąć wszystkie dolne liście poniżej nich.

fot. Jak sadzić pomidory/Adobe Stock, Alexander Raths

Kiedy najlepiej sadzić pomidory? Jeśli sadzisz pomidory z nasion (czyli technicznie mówiąc, je siejesz), wysiew powinien odbyć się w przedziale między trzecią dekadą marca i w pierwszą dekadą kwietnia.

Jeśli chcesz posadzić sadzonki pomidorów, należy zrobić to, gdy minie ryzyko wystąpienia wiosennych przymrozków, czyli po 25 maja.

Nawożenie należy rozpocząć 3 tygodnie po posadzeniu. Aby były ekologiczne, zamiast nawozów chemicznych stosuje się organiczne, np. Biohumus.

Świetnym nawozem do pomidorów jest też gnojówka z pokrzyw. Robi się ją prosto, zalewając 2–3 kg pokrzyw wodą. Po kilkunastu dniach, gdy pędy pokrzyw zgniją, mikstura jest już nawozem. Wystarczy wlać do konewki i podlać krzaki.

Gdy pomidory zaatakują mszyce, trzeba je zebrać, gdy jest ich niewiele. Jeśli będzie ich dużo, można opryskać rośliny roztworem szarego mydła lub wyciągiem z czosnku.

Podlewanie wzmacnia rośliny i sprawia, że lepiej rosną. Gdy nie ma upałów, wystarczy podlewać raz w tygodniu, ale obficie. Trzeba uważać, aby nie polewać liści i owoców, bo przyczynia się to do rozwoju chorób.

W czasie upałów trzeba podlewać je częściej, nawet codziennie, zwłaszcza gdy rosną w skrzynkach i doniczkach. Zdarza się, że pomidory wymagają podlewania dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Nie tolerują one przesuszenia, ale i przelanie jest dla nich niekorzystne. Musisz więc kontrolować wilgotność podłoża i obserwować pogodę za oknem.

fot. Uprawa pomidorów/Adobe Stock, Ekaterina

Nawet laicy wiedzą, że są pomidory malinowe (o delikatnym słodkawym miąższu, niezbyt wodniste) i te tradycyjne, o bardziej jaskrawym kolorze, bardziej soczyste i kwaskowe. Niektórzy znają jeszcze podłużne, które idealnie nadają się na przetwory i do suszenia i malutkie pomidory koktajlowe lub czereśniowe.

Ale odmian są setki. Różni je kształt, wielkość i kolor owoców (bo są nie tylko czerwone, ale też żółte, a nawet czarne), smak, wysokość krzaka, termin owocowania, plenność i podatność na choroby.

Do odmian niskich, karłowych o sztywnej łodydze należy np.: Olka, Polka.

Karłowe o wiotkiej łodydze pomidory to:

Atol,

Hubal,

Poranek,

Rumba Ożarowska.

Wysokie krzaki pomidorowe tworzą:

Faworyt,

Gigant,

Koralik,

Krakus,

Malinowy Henryka F1,

Malinowy Olbrzym,

Malinowy Ożarowski.

Kupując rozsadę, nie rozpozna się odmiany. Trzeba pytać osobę sprzedającą, jak duże rosną rośliny i jakie mają owoce. Warto pamiętać, że najmniej wymagające i najbardziej odporne na choroby są pomidory o miniaturowych owocach. Na balkon - idealne.

fot. Uprawa pomidorów/Adobe Stock, Stock Rocket

Uprawa pomidorów powiedzie się, jeśli nie będą rosnąć za gęsto. Rozstawa 40–50 cm jest optymalna. Wtedy dobrze się wybarwiają, bo nie zabierają sobie słońca, rzadziej chorują i mniej są narażone na ataki szkodników.

Zasady uprawy pomidorów na balkonie, pod folią czy w gruncie są takie same. Gdy chcesz je mieć na balkonie, a jest to ostatnio bardzo modne, przede wszystkim dobierz odpowiednie pojemniki.

Donice lub skrzynki muszą być duże, stabilne i ciężkie. Koniecznie powinny mieć drenaż. Rośliny powinny mieć palik. Hodowcy stworzyli sporo odmian karłowych i trochę wyższych odmian pomidorów koktajlowych do skrzynek. Te wielkoowocowe nadają się mniej.

Sadzenie pomidorów w workach z ziemią to równie skuteczny sposób na wyhodowanie pięknej, mocno owocującej rośliny.



To ciekawy sposób uprawy pomidorów. Polega na tym, że na worek ziemi o pojemności 50 l naklejamy (na środku) szeroką, mocną taśmę klejącą. Przecinamy worek, tnąc taśmę przez środek. Wzmocni ona brzegi obu powstałych pojemników z ziemią.

Sadzimy do nich po jednym małym krzaku pomidora, jak najgłębiej się da. Z worka powinny wystawać tylko liście. Ustawiamy np. na balkonie i dbamy tak jak o pomidory w donicach.

Kupioną w sklepie ogrodniczym torebkę nasion wysiewa się po 15 marca do ziemi uniwersalnej lub specjalnego podłoża do siewu w skrzynkach lub w doniczkach. Powinny być rozsypane równomiernie i przykryte półcentymetrową warstwą ziemi, którą trzeba lekko przyklepać i podlać.

Skrzynkę dobrze jest przykryć folią i ustawić w cieple - 22–24 st. C. Wilgoć i ciepło przyspiesza kiełkowanie. Trzeba jednak codziennie na kilka minut odkrywać folię, by ziemia nie zapleśniała. Gdy pomidory wykiełkują, folię należy zdjąć, a temperaturę, jeśli to możliwe, obniżyć o 2–5 st. C.

Teraz wystarczy tylko podlewać młode rośliny. Gdy wypuszczą pierwsze liście, pikujemy je, tzn. przesadzamy do oddzielnych małych doniczek, pojemników np. po jogurcie lub innych skrzynek w taki sposób, aby było im luźniej.

Rozsada będzie gotowa do posadzenia w ogrodzie lub w pojemnikach na balkonie po 15 maja, czyli po zimnej Zośce. Ponieważ dni, a zwłaszcza noce mogą być jeszcze chłodne, przed posadzeniem warto pomidory wynosić przez kilka dni np. na 4–5 godzin na dwór, aby się zahartowały.

fot. Jak sadzić pomidory w workach z ziemią/Adobe Stock, Vesna

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.05.2017 r.

Reklama

Czytaj także:

Jak sadzić szparagi?

Truskawki na balkonie - jak sadzić?