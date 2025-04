Oleander pospolity (Nerium oleander) natychmiast przywodzi na myśl wakacje. Ten pięknie kwitnący krzew zdobi wąskie uliczki Sycylii, portowe miasteczka Portugalii, przydrożne kapliczki w Grecji. Ale w Polsce uprawa oleandra też może się powieść, zwłaszcza na słonecznych, osłoniętych od wiatru, zadaszonych balkonach i tarasach. Warto spróbować, bo oleander kwitnie pięknie, a do tego długo – od czerwca do września. W doniczkach osiąga wysokość od pół do półtora metra.

Reklama

fot. Oleander/Adobe Stock, Sabina Se

W naszych warunkach klimatycznych oleander trzeba uprawiać w pojemnikach, by na zimę móc schować go do pomieszczenia. Jak przezimować oleander by obficie kwitł w kolejnym sezonie? I o czym trzeba pamiętać, by bujnie zakwitł?

Spis treści:

Myśląc o uprawie oleandra, trzeba przygotować podłoże żyzne, próchnicze, dobrze przepuszczalne. Odpowiednia będzie mieszanka ziemi kompostowej, gliniastej, torfu i piasku o pH 6,7-7,2.

Najłatwiej kupić gotowe podłoże do roślin śródziemnomorskich, które będzie idealne również dla cytrusów, oliwek, hibiskusa czy lawendy. W takiej mieszance naturalny humus podnosi żyzność gleby, a startowa dawka nawozu odżywia rośliny przez sześć tygodni po posadzeniu. Dno pojemnika wyłóż pięciocentymetrową warstwą drenażową.

Jeśli na starcie zapewnisz oleandrowi odpowiednio słoneczne, osłonięte od wiatru stanowisko i żyzną glebę, najważniejsze, o co będziesz musiała dbać, to regularne podlewanie. Oleander jest wrażliwy na suszę. W ciepłe dni wymaga codziennego podlewania, a podczas upałów nawet dwukrotnego, rano i wieczorem. Woda powinna być letnia, nawet lekko ciepła. Oleander podlewany zimną wodą może nie otworzyć pąków kwiatowych.

Ponieważ korzenie oleandra lubią wilgoć, wodę można wlewać do podstawki i uzupełniać, gdy tylko jej zabraknie. Albo obficie podlewać roślinę z góry, a po 15 minutach usuwać wodę z podstawki. Oznaką niedostatecznego podlewania jest więdnięcie kwiatów i opadanie pąków.

Ale uwaga, duża wrażliwość na suszę wcale nie znaczy, że oleander lubi deszcz. Przed opadami również trzeba go chronić, najlepiej chować pod zadaszeniem. Nie zraszaj też kwiatów i liści, oleander tego nie lubi.

Uprawa oleandra to także regularne zasilanie rośliny od maja do początku września, czyli w okresie wzrostu i kwitnienia. Najlepiej co tydzień lub dwa zaaplikować mu wieloskładnikowy nawóz płynny do roślin kwitnących. Takie nawozy rozpuszcza się w wodzie przeznaczonej do podlewania w proporcjach zalecanych przez producenta.

Przekwitnięte kwiatostany usuwaj na bieżąco, odcinając je sekatorem tuż nad najbliższą parą liści. Po kwitnieniu, czyli pod koniec lata lub na początku jesieni, przeprowadź silne cięcie formujące. Dzięki temu twój oleander będzie lepiej kwitł i zachowa ładny kształt. Główne pędy skracaj sekatorem o połowę, a pędy boczne na ok. 10 cm.

Pamiętaj, by przycinanie oleandrów przeprowadzać w rękawiczkach ochronnych, gdyż roślina wydziela trujący sok. Jeśli nie wykonasz cięcia jesiennego, możesz je ewentualnie przeprowadzić wiosną, ale wtedy roślina słabiej zakwitnie.

Jeśli na liściach pojawia się nalot czy plamy, to znak, że oleandra zaatakowała choroba. Najczęściej to szara pleśń, objawiająca się białym lub szarym nalotem na liściach, łodygach i kwiatach. Jasnobrązowe plamy to z kolei symptom plamistości liści.

Tym chorobom grzybowym sprzyja zbyt duża wilgotność, niskie temperatury oraz nadmierne nawożenie. W obu przypadkach trzeba usunąć i spalić zainfekowane części rośliny, następnie zastosować preparat grzybobójczy.

Rozmnażanie oleandra jest bardzo proste. Zabieg można przeprowadzać wczesną wiosną, wtedy sadzonki mają szansę zakwitnąć jeszcze tego lata. Gdy zrobisz to w lipcu czy sierpniu, kwiatów doczekasz się za rok. Będziesz potrzebować rośliny macierzystej, ukorzeniacza w proszku, małych pojemników, wody i piaszczystego podłoża.

Utnij z rośliny zielone, niezdrewniałe pędy wierzchołkowe , tak by miały po trzy, cztery węzły.



, tak by miały po trzy, cztery węzły. Usuń liście oraz pąki z najniższego węzła. Sadzonki włóż do letniej wody , potrzymaj około godziny.

Zanurz podstawę sadzonki w ukorzeniaczu, a nadmiar proszku strząśnij.

Umieść sadzonki w piaszczystym podłożu.

Po upływie przesadź sadzonki do właściwego podłoża. Bardzo dobra będzie mieszanka ziemi kompostowej, gliniastej, torfu i piasku o pH 6,7-7,2 albo podłoże dla roślin śródziemnomorskich.

Reklama

Czytaj także:

Niskie krzewy ozdobne, także zimozielone. Poznaj najlepsze gatunki

Krzewy podobne do bzu – rośliny kwitnące na liliowo: wisteria, budleja, lagerstremia

Towarzystwo dla hortensji bukietowej i ogrodowej – jak stworzyć zachwycające ogrodowe aranżacje