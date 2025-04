Najprostszy do zrobienia naturalny ukorzeniacz - wystarczy zebrać te gałązki i zalać wodą. Rośliny będą rosły jak na drożdżach

Ukorzeniacz z gałązek wierzby to naturalny i skuteczny sposób na wspomaganie procesu ukorzeniania się roślin. Dzięki zawartości kwasu salicylowego i hormonów roślinnych stymuluje wzrost korzeni oraz zwiększa odporność sadzonek na choroby. Można go łatwo przygotować w domowych warunkach, a jego działanie jest porównywalne do syntetycznych ukorzeniaczy dostępnych w sklepach.