Chyba każdemu, nie tylko początkującemu ogrodnikowi zdarzyło się przegapić termin wysiewu. Co wtedy zrobić? Czekać do przyszłego roku i ryzykować zmarnowaniem czasu, nerwów i nasion? A może wysiać po terminie i liczyć na to, że mimo przeciwności siewki będą mocne i zdrowe?

Na te pytania odpowiedzi znalazł Tomek Grabowski, uczestnik 9. sezonu Masterchefa. Po programie kucharz zajął się swoją inną pasją, także związaną poniekąd z gotowaniem - ogrodnictwem i uprawą warzyw. Na swoim TikToku zatytułowanym „Zasiewnik”, dzieli się z obserwatorami wieloma użytecznymi trikami, które pomogą wyhodować zdrowe i pyszne plony.

Co zrobić, gdy przegapisz termin wysiewu?

Tomek Grabowski uspokaja: jeśli przegapisz termin wysiewu, jeszcze nie wszystko stracone, jednak te nasionka będą wymagać od nas szczególnej uwagi. Ten trik przyda się również tym osobom, których siewki z różnym powodów się nie udały, padły, uschły lub nawet nie wykiełkowały.

Do uratowania swoich plonów będziesz potrzebować dwóch rzeczy, które znajdziesz w każdej kuchni: sporej torebki strunowej oraz czterech płatków ręcznika papierowego.

Na warstwie dwóch płatków ręcznika umieść nasionka - Tomek Grabowski dodatkowo narysował i oznaczył cyframi tabelkę, dzięki której wiadomo, gdzie znajdują się poszczególne nasionka. Jest to szczególnie przydatne, jeśli kiełkujesz kilka różnych rodzajów roślin.

Gdy umieścisz już nasiona na ręczniku papierowym, spryskaj je wodą, by cały papier był wilgotny, przykryj pozostałymi listkami i spryskaj ponownie. Następnie całość włóż ostrożnie do torebki strunowej, zamknij ją i za pomocą magnesów przymocuj do boku lodówki. Ciepło, które oddaje, pomoże twoich nasionom szybko wykiełkować.

Co dalej? Po około 2 dniach pierwsze nasionka powinny zacząć puszczać korzenie. Wtedy możesz przełożyć je do ziemi. Sprawdzaj więc codziennie, czy twoje roślinki są już gotowe do flancowania. Powodzenia.

