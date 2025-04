Jeśli chcesz, by twój ogród wyglądał pięknie, warto posadzić nie tylko kwiaty i zimozielone krzewy ozdobne. Dopełnieniem ogrodowych alejek będą także ozdobne krzewy kwitnące.

Wysokie krzewy do ogrodu to nie tylko forsycja czy bukszpan, które można formować. Ciekawe krzewy ozdobne można sadzić także w formie żywopłotu. Bukszpan można ukorzenić, robi się to naprawdę łatwo.

Jest byliną. Odpowiednio pielęgnowana piwonia będzie zdobić ogród przez wiele lat. Szczególnie obficie kwitną odmiany pojedyncze i półpełne, jeden krzew potrafi wypuścić nawet 200 kwiatów.

Ta bylina ogrodowa nie ma szczególnych wymagań. Ważne, by odpowiednio zaopiekować się młodymi sadzonkami, które są dość wrażliwe i wymagające – potem, gdy dobrze się ukorzenią będą sobie świetnie radziły przez kolejne lata bez twojej pomocy. Należy wybrać im miejsce zaciszne i lekko ocienione (wystarczy 3-4 godziny słońca dzienne).

Krzew nie lubi przesadzania, lepiej więc dokładnie przemyśleć gdzie go posadzić, bo przenoszony gdzie indziej może zmarnieć. Ziemia powinna być przepuszczalna i żyzna (warto dodać do niej mączki kostnej). Koniecznie trzeba zadbać o dobry drenaż. Sadzonki umieszczaj głęboko, tak, by szyjka korzeniowa znalazła się 10 -15 cm pod ziemią. Część nadziemną przycinaj na wysokość ok. 10 cm. W pierwszym roku po posadzeniu nie należy dopuścić do zakwitnięcia. Młode rośliny są słabe, więc lepiej oszczędzić im wysiłku, jaki muszą włożyć w wydanie kwiatów.

fot. Piwonia krzewiasta / Adobe Stock

Często bywa mylona z różanecznikiem. Zgodnie z obowiązującą systematyką botaniczną - rodzaj rododendron (Rhododendron) obejmuje dwa podrodzaje: różaneczniki zwane także rododendronami, które mają zimozielone, skórzaste liście oraz azalie, które zrzucają liście na zimę.

Azalia jest prawdziwą arystokratką ogrodu. Na wiosnę ten ozdobny krzew, aż „kipi” różnobarwnymi pofalowanymi kwiatami. Wzbudza wtedy niekłamany zachwyt.

Azalie uważa się za rośliny trudne i kapryśne. Mimo to, to jeden z najpopularniejszych wysokich krzewów do ogrodu. Ten ich nie najłatwiejszy „charakter” związany jest ze specyficznymi wymaganiami siedliskowymi dotyczącymi zwłaszcza wilgotności powietrza i odczynu gleby. Jeśli więc chcesz osiągnąć sukces w ich uprawie musisz bardzo starannie wybrać im miejsce. Powinno być ono półcieniste, osłonięte przed wiatrem, który wysusza powietrze i silnymi promieniami słońca.

Preferują kwaśną ziemię (o ph 4-5,5) i umiarkowanie wilgotną. Azalia ma płytki system korzeniowy, dlatego w jej pobliżu sadź tylko takie rośliny i drzewa, które głęboko się ukorzeniają, aby nie zabierały jej wody i składników pokarmowych, np. dęby, robinie, miłorzęby, złotokapy.

fot. Azalia / Adobe Stock

Migdałowiec zwany też bywa migdałkiem. Te piękne drzewa kwitnące na różowo cechują kwiaty, którymi roślina obsypana jest obficie pod koniec kwietnia i w maju. W pączku - ciemnoróżowe, gdy przekwitają - nabierają pastelowej bladoróżowej barwy, a do tego mają kształt małych różyczek (3,5 cm średnicy) gęsto osadzonych wzdłuż ciemnobrązowych nagich pędów.

Roślina lubi stanowiska słoneczne, zatem w ogrodzie warto mu znaleźć takie właśnie, dobrze wyeksponowane, stanowisko. Aby obficie kwitł, należy mu zapewnić żyzną, próchniczną glebę, niezbyt piaszczystą i nie gliniastą, gdyż taka mu nie służy.

Migdałek wygląda pięknie, gdy kwitnie, ale kwitnie pięknie tylko na zdrowych, młodych, regularnie przycinanych pędach. Tnij je w czerwcu, gdy drzewko już nie ma kwiatów, a jego liście są w pełni rozwinięte. Takie coroczne postrzyżyny wpływają na gęstość korony. Ważnym zabiegiem jest także wycinanie pędów wybijających z podkładki.

fot. Migdałowiec / Adobe Stock

Zwany też krzewem gorejącym. Nazwa związana jest z właściwością rośliny, która wytwarza lotne, łatwopalne opary. W gorącym klimacie zapalają się one samoczynnie. Powstaje chwilowy, błękitny płomień, który nie szkodzi gałązkom. Roślina osiąga wysokość 80-100 cm, tworzy krzaczastą, rozrośniętą kępę. Wymaga słonecznego miejsca i przepuszczalnej, średnio wilgotnej gleby o lekko zasadowym odczynie.

Nie lubi przesadzania. Kwitnie od czerwca do lipca. Zarówno kwiaty, jak i liście wydzielają wyraźny cytrynowy aromat. Trzeba jednak uważać z ich dotykaniem, bo roślina ma właściwości heliotoksyczne czyli może poparzyć skórę pod wpływem słońca. Jesienią zaschnięte pędy należy wyciąć. Krzew warto osłonić przed mrozem.

fot. Dyptam jesionolistny / Adobe Stock

To rozłożysty krzew. Obecnie jest dużo odmian, zarówno dość wysokich (2-3 metry), jak i miniaturowych (5-60 cm). Największą ozdobą rośliny są dość duże dzwonkowate kwiaty, które kwitną na różne kolory późną wiosną (V-VI).

Krzewuszka najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym lub półcienistym na żyznej, dość wilgotnej glebie. Nie lubi przesuszenia więc warto ziemię wokół niej wyłożyć ściółką.

Aby zachowała ładny pokrój, dobrze jest co roku ją przyciąć lub co 3-4 lata prześwietlić. Zabieg należy wykonać po kwitnieniu, bo roślina kwitnie na pędach zeszłorocznych.

fot. Krzewuszka / Adobe Stock

Forsycja to popularny wysoki do ogrodu, który może osiągać naprawdę duże rozmiary. Odpowiednio przycinana forsycja obficie kwitnie na żółto.

To, kiedy kwitnie forsycja, zależy od tego, jaka była zima. Jeśli mrozy utrzymywały się wyjątkowo długo, forsycja kwitnie około 10 kwietnia. Żółte kwiatki mogą się pojawić także pod koniec marca.

Forsycja ma płytki system korzeniowy, ale nie jest zbyt wymagająca, dlatego może rosnąć niemal wszędzie. Forsycję możesz także formować na żywopłot, dobrze znosi cięcie.

Forsycję sadzi się wczesną wiosną lub jesienią. Jeśli jednak posiadasz sadzonki w doniczkach, możesz sadzić je przez cały okres wegetacyjny. Forsycję przycina się po kwitnięciu.

fot. Forsycja / Adobe Stock

Artykuł został pierwotnie opublikowany 12.02.2018.

