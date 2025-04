Wykonanie odpowiedniego przycięcia budlei – we właściwym momencie, przy odpowiedniej pogodzie i w poprawny sposób – jest szalenie ważne, bo jeśli roślina ma obficie kwitnąć, trzeba ją zmobilizować do wypuszczenia nowych pędów.

Budleja nie zakwita na zeszłorocznych gałązkach. Jeśli jej nie przytniesz, nie będzie tak chętnie produkowała nowych łodyg, więc i kwiecia będzie mniej. Ale to nie jedyny powód. Przycinanie pozwala prześwietlić krzew, nadać mu bardziej regularny kształt i umożliwić lepszy dostęp powietrza do środka krzewu.

Najlepsze dni do przycinania budlei

Wiosenną pielęgnację budlei należy zacząć między połową marca a połową kwietnia. Pierwszym szalenie ważnym jej elementem jest odpowiednie przycięcie pędów.

Aby przycinanie wyszło roślinie na zdrowie, trzeba wybrać odpowiedni dzień. Trzeba unikać przymrozków zarówno za dnia jak i w kolejnych dniach. Jeśli roślina zdąży po przycięciu zawiązać nowe pędy, a pojawi się w tym czasie przymrozek, niska temperatura je zniszczy. Roślina będzie musiała wtedy wysilić się mocniej i zacząć „pracę” od nowa, co może ją kosztować tak dużo, że nie wyprodukuje później obfitych kwiatostanów.

Idealny na pielęgnacyjne cięcie będzie ciepły dzień bez opadów. Suche powietrze zmniejszy ryzyko, że przycięte łodygi zakażone zostaną chorobą grzybiczą.

Jak przycinać krzewy budlei?

Prawidłowe przycinanie polega na usunięciu w pierwszej kolejności martwych i uszkodzonych pędów. Zlikwidować też można te, które kierują się do wnętrza krzewu – to pozwoli roślinie prześwietlić i „przewietrzyć”.

Następnie należy skrócić pozostałe, zdrowe łodygi. Przycina się je na wysokości ok. 20-25 cm nad ziemią w przypadku młodych roślin. Wydaje się to drastyczne, zwłaszcza, gdy krzew jest na razie niezbyt bujny, ale takie cięcie naprawdę spowoduje jego zagęszczenie i intensywniejsze rozkrzewianie.

Gdy krzew jest już spory, należy przyciąć zeszłoroczne pędy przynajmniej z odcinkiem ok. 6-8 cm zdrewniałej łodygi. Zatem nie obcinamy samych zeszłorocznych kwiatów, a znacznie więcej. Jeśli chcesz odnowić stary krzew budlei, przytnij go na wysokości 50 cm nad ziemią.

fot. Przycięty krzew budlei/ Adobe Stock, lunarts_studio

Do cięcia trzeba używać ostrego sekatora, który nie będzie szarpał pędów, lecz pozostawi miejsce cięcia czyste i z równymi brzegami. Przed rozpoczęciem pracy warto ostrza zdezynfekować, aby nie ryzykować zakażenia rośliny patogenami. Łodyg nie tnie się na wprost, pod kątem prostym do łodygi, lecz pod kątem ok. 30-45 stopni.

Odsłonięte wnętrze gałązki powinno być skierowane na zewnątrz, a nie do wnętrza krzewu, bo wtedy zalegająca tam wilgoć zwiększy ryzyko choroby grzybiczej.

Jeśli wykonasz cięcie budlei zgodnie z tymi zasadami, po cięciu nawieziesz ziemię pod nią nawozem azotowym i podlejesz, zrewanżuje ci się dobrą kondycją, obfitością kwiatów i motyli, które bardzo chętnie odwiedzają tę roślinę.

fot. Obfite kwiaty budlei/ Adobe Stock, Daria

