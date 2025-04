Grzyby i pasożytnicze owady potrafią wyrządzić ogromne szkody na naszych ukochanych roślinach - i to nie tylko tych w ogrodzie, ale również tych doniczkowych, które trzymamy w domu. Błyskawicznie przemieszczają się na inne rośliny i zajmują kolejne doniczki, przez co bardzo ważne jest, by działać bardzo szybko. W przeciwnym razie niestety rośliny mocno podupadną na zdrowiu.

Jak temu zapobiec? W większości przypadków jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalistycznych środków, jeśli jednak nie masz czasu, by na nie czekać, z pomocą przyjdą ci domowe rozwiązania. Ta metoda działa nie tylko na zamieszkałe już w roślinach insekty, ale też i odstrasza kolejne.

Przepis na domowy oprysk na insekty

Jeśli nie możesz lub nie chcesz skorzystać ze sklepowych oprysków, wykonaj własny domowymi sposobami. Będziesz potrzebować do tego butelki ze spryskiwaczem, wody oraz... kilku ząbków czosnku.

Czosnek obierz ze skórki i pokrój na kawałki, a następnie włóż do butelki z wodą i odstaw na kilkanaście minut. Po tym czasie wszystko dokładnie wstrząśnij i opryskaj liście rośliny oraz ziemię, w której rośnie. Zapach czosnku szybko się ulotni, ale zdąży skutecznie wykurzyć wszystkie insekty.

Jak używać oprysku na insekty z czosnku?

Ten zabieg możesz bezpiecznie dla siebie i dla roślin powtarzać raz w tygodniu. Oprysk w ten sposób nie tylko zapobiegnie dalszemu rozwojowi chorób grzybicznych i pasożytniczych, ale też ich powstawaniu.

