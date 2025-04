Tulipany to jedne z najbardziej ulubionych, wiosennych kwiatów. W ogrodach pojawiają się na przełomie kwietnia i maja, ale dzięki szklarniom kwiaciarze oferują je na okrągło. Pod koniec zimy i na przedwiośniu są dosłownie wszędzie i za grosik. Nawet jeden w smukłym wazonie wygląda ładnie, a cóż dopiero cały bukiet! Te kwiaty cebulowe nie należą do najtrwalszych, jednak tydzień lub nawet dłużej mogą zachować urodę kwiatów i liści. Trzeba jednak znać sprytne sposoby!

Reklama

Spis treści:

Tulipany w wazonie mogą stać od kilku aż do kilkunastu dni. Odpowiednio pielęgnowane będą zdobić mieszkanie nawet przez dwa tygodnie. Czasem tulipany zaczynają smętnieć, wtedy zdecydowanie należy wymienić im wodę i poczekać - w ciągu kilku godzin na pewno wrócą do dobrej kondycji.

Wsadzenie tulipanów do wazonu z wodą to nie wszystko - w ten sposób będą ładne tylko przez kilka dni. Możesz jednak zachować ich piękno na dłużej, stosując się do tych kilku prostych, aczkolwiek niezwykle ważnych zasad.

Przytnij łodygi, zanim włożysz tulipany do wazonu

Na trwałość każdego bukietu kwiatów, w tym tulipanów, duży wpływ ma czas oraz sposób ich ścinania. Jeśli uprawiasz tulipany w ogrodzie lub szklarni, najlepiej obciąć je rano lub tuż po zachodzie słońca. Kupując kwiaty na bazarze lub w kwiaciarni, oczywiście nie masz na to wpływu, ale możesz im odpowiednio przyciąć łodyżki.

Musisz to zrobić bardzo ostrym nożykiem, najlepiej pod wodą, aby w łodyżki nie wniknęły pęcherzyki powietrza i nie zatkały wiązek przewodzących, przez które kwiaty piją wodę. Unikaj używania nożyczek.

Przytnij łodygi mniej więcej 3 cm od końcówki, zawsze pod kątem 45 stopni. Dzięki temu cięte kwiaty będą mogły pobierać dużo wody. Ponieważ łodygi tulipanów są dość mięsiste, dodatkowo ich dolną część, która będzie stać w wodzie można w kilku miejscach nakłuć szpilką.

fot. Tulipany w wazonie: jak o nie dbać/Adobe Stock, tashka2000

Jak dbać o tulipany w wazonie: przytnij liście

Żaden liść tulipana nie powinien być zanurzony w wodzie, bo cała roślina wówczas zacznie szybko gnić, a rozwijające się w wodzie bakterie spowodują, że tulipany bardzo szybko zwiędną. Dlatego dolne liście trzeba odciąć lub oderwać, ale ostrożnie, aby nie uszkodzić łodygi. Zrób to ostrym nożykiem lub sekatorem - lepiej nie urywaj liści ręcznie.

Tulipany w wazonie: jaka woda?

Dobrze przycięte i przygotowane tulipany trzeba jak najszybciej wstawić do wody. Nie powinna ona być lodowata, ale nie może też być ciepła. Najlepsza jest letnia. Może być odstana, tak by zawierała jak najmniej chloru. Woda mineralna nie jest polecana, bo jest zbyt twarda. Zalecana ilość wody to ok. 10 cm wysokości dużego wazonu.

Tulipany w wazonie: gdzie postawić?



Tulipany w wazonie nie powinny stać bezpośrednio w słońcu, bo to przyspiesza ich więdnięcie. Nie służy im też miejsce blisko grzejnika czy na kominku, w którym się pali. Tulipany, tak jak inne kwiaty cebulowe i wszystkie kwiaty wiosenne nie lubią ciepła. Służy im lekki chłodek. Dlatego dobrze jest zmniejszyć nieco ogrzewanie pokoju. Na noc można je ustawić przy rozszczelnionym oknie.

Tulipany w wazonie: często zmieniaj wodę



Łodygi tulipanów piją dużo wody, dlatego trzeba często obserwować czy nie wypiły całej porcji i w razie potrzeby dolać. Co drugi dzień dobrze jest całkowicie wymienić wodę, myjąc przy tym dokładnie wazon. Przy okazji przytnij znów końcówki tulipanów, pod tym samym kątem (45 stopni), o ok. 0,5 cm. W ten sposób na pewno postoją kilkanaście długich dni.

Co dodać do tulipanów, aby dłużej stały

Jednym ze sposobów przedłużenia życia tulipanów jest cukier, będący doskonałą odżywką. Możesz wsypać do wody pół łyżeczki. Niektórzy polecają także wrzucenie tabletki aspiryny lub miedzianej monety, które hamują rozwój bakterii i pleśni wodzie i tym samym przedłużają trwałość ciętych kwiatów, nie tylko tulipanów.

Wtedy wodę można wymieniać rzadziej, np. co 4 dni. Tak samo ma działać kropla wybielacza do tkanin. Jednak najlepiej kupić w kwiaciarni specjalną odżywkę do tulipanów lub po prostu do kwiatów ciętych. Zawiera ona substancje odżywiające i hamujące rozwój drobnoustrojów w wodzie. Do najpopularniejszych należą: Chrysal, Flower Fresh i Everbloom. Kosztują grosze, a są bardzo skuteczne.

Towarzystwo dla tulipanów w wazonie



Bukiety wyglądają pięknie, ale tulipany są dość kapryśne, jeśli chodzi o towarzystwo. Kwiaty te raczej nie należy łączyć z żonkilami. Chociaż wizualnie kompozycja wygląda ładnie, to żonkile przyspieszają więdnięcie tulipanów. Duet z różami też nie jest zbyt dobry. Tu z kolei tulipany osłabiają róże. Najlepiej więc jeśli zostawisz je w wazonie same ze sobą, ewentualnie dołożysz sztuczne dekoracje.

fot. Tulipany w wazonie/Adobe Stock, sushytska

Aby tulipany w wazonie prezentowały się dobrze, musisz je odpowiednio ułożyć. Przy zastosowaniu właściwego schematu możesz też w jednym wazonie zmieścić więcej kwiatów, niż gdy po prostu wrzucisz do środka cały bukiet.

Tulipany wkładaj do wazonu pojedynczo, opierając każdy z nich na ściance wazonu, a łodyżki układając pod lekkim kątem jedna na drugiej. W ten sposób powstanie w środku wygodny "ślimaczek". Kiedy wypełnisz już całą ściankę wazonu, kolejne tulipany wkładaj do środka, w ten sam sposób. Tak ułożone będą równo piły wodę i pięknie prezentowały się przez wiele dni.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.04.2019.

Reklama

Czytaj także:

Kiedy sadzić tulipany?

Kwiaty doniczkowe zielone

Ozdobne doniczki - jak je dobierać?