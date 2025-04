Tulipany to chyba najpopularniejsze wiosenne kwiaty - głównie ze względu na to, że są dostępne w naprawdę niezliczonej ilości odmian i barw. Poszczególne gatunki tulipanów zakwitają w różnych terminach, dzięki czemu mogą cieszyć oko przez wiele tygodni.

Kiedy sadzić tulipany, aby zakwitły na Wielkanoc? Czy sadzenie tulipanów w plastikowych koszyczkach to dobry wybór, a może konieczność? Oto kiedy i jak sadzić tulipany krok po kroku.

Najlepszą porą na sadzenie tulipanów jest jesień. Tulipany sadzimy od połowy września do końca października. Dzięki temu cebulki zdążą się ukorzenić przed rozpoczęciem zimy.

Dlaczego tulipany sadzimy jesienią? Otóż cebulki potrzebują czasu do tego, by wiosną mogły wyrosnąć i zakwitnąć. W obawie przed przymrozkami wcale nie należy przekładać sadzenia tulipanów na wiosnę. Okres chłodu jest niezbędny do tego, aby tulipany później zakwitły.

Gdzie posadzić tulipany?



Najlepiej w miejscu nasłonecznionym, z glebą żyzną i wilgotną, koniecznie o odczynie obojętnym. Przed umieszczeniem w ziemi cebulek, warto zasilić ją wolnodziałającym nawozem mineralnym.

Jeśli chcesz, możesz wybrać dla tych roślin również bardziej nietypowe miejsce - efektownie będą prezentować się także w dużej donicy, np. na balkonie.

Sadzenie tulipanów nie wymaga specjalnych akcesoriów, choć dużym ułatwieniem jest zastosowanie specjalnej sadzarki do cebulek kwiatowych. Oto, jak sadzić tulipany krok po kroku:

Przygotuj miejsce do sadzenia i cebulki tulipanów. Przebarwione i namiękłe odrzuć. Wykop dołek na odpowiednią głębokość (wysokość cebulki x 3). Możesz pomóc sobie specjalną sadzarką do cebulek kwiatowych. Włóż cebulkę do dołka (pionowo, spiczastą częścią do góry). Przykryj cebulkę ziemią i lekko uklep. Podlej niewielką ilością wody. Przygotuj ściółkę dla zabezpieczenia przed mrozem. Rabatki przykryj korą, ściółką, torfem lub gałęziami drzew iglastych.

Pamiętaj, by jesienią sadzić wyłącznie jędrne cebulki. Najlepiej sadzić tulipany od razu po zakupie. Jeśli potrzebujesz je przechować, włóż je do drewnianej skrzynki i przesyp trocinami lub piaskiem.

Jakie odstępy między tulipanami?

Odmiany wysokie sadź w odstępach około 10 - 15 cm od siebie, niskie - bliżej siebie. Tulipany najładniej wyglądają posadzone w grupach, a nie w rzędach.

Zanim przystąpisz do sadzenia tulipanów, pogrupuj cebulki by zaplanować wygląd wiosennej rabaty kwiatowej.

By ułatwić sobie pracę, warto zainwestować w sadzarkę do tulipanów. Trzeba jednak wiedzieć, że sprzęt dedykowany jest raczej trawnikom. Dzięki temu wykopiesz dokładnie taki dołek, jaki jest potrzebny, a następnie łatwo „załatasz” wyrwę w trawniku.

Sadzarka do cebulek kwiatowych może się nie sprawdzić w przypadku bardzo twardej ziemi - wówczas lepiej wykopywać dołki łopatką.

Tulipany warto wysadzać w specjalnych koszyczkach, dostępnych w sklepach ogrodniczych. Dzięki temu cebulki są chronione przed gryzoniami, a ich wykopanie jest później o wiele prostsze.

Otwory w koszyczku umożliwią roślinie pobieranie wody i składników mineralnych, za to zapobiegną zjedzeniu np. przez nornicę.

Jak hodować tulipany? Bardzo ważną czynnością, o której wiele osób niestety zapomina, jest pozbawianie tulipanów przekwitłych kwiatów. Nie wolno jednak usuwać liści - muszą samoczynnie zaschnąć. Rośliny należy podlewać nawet po przekwitnięciu, aż do momentu gdy rozpocznie się obsychanie liści.

Gdy wszystkie liście zmarnieją, cebule tulipanów trzeba wykopać i oczyścić, a potem przechowywać w suchym miejscu aż do pory sadzenia. Cały proces należy powtarzać co sezon. Jeśli nie wykopiesz cebulek, rośliny być może nie uschną, ale zakwitną o wiele słabiej (w niektórych przypadkach w ogóle nie będą miały kwiatów). Proces wykopywania tulipanów następuje zazwyczaj w lipcu - to wtedy usychają liście tych roślin.

