Tuja Szmaragd, czyli żywotnik zachodni odmiana ‘Smaragd’ to jedna z najpopularniejszych odmian tego zimozielonego krzewu. Oferują ją wszystkie szkółki drzew i krzewów iglastych, centra ogrodnicze, a jesienią i wiosną, czyli w najlepszych porach na sadzenie, jest także dostępna w supermarketach i na bazarach. Dobrze wygląda w ogrodzie, w pojemniku na balkonie, zdobi się nią cmentarze i parki. Nie wymaga wiele. Tworzy wąskie kolumny o średnicy ok. 60 cm. Dorasta średnio do trzech metrów, czasem wyżej. Nie brązowieje na zimę i w przeciwieństwie do innych odmian, wytwarza mało szyszek, które źle wpływają na walory estetyczne żywotników.

Gdzie posadzić tuje Szmaragd

Nasłonecznienie.

Podobnie jak wszystkie tuje (żywotniki), również tuja Szmaragd najlepiej rośnie w miejscach słonecznych i półcienistych. Gdy słońca jest za mało, wtedy ma mniej zwarty pokrój i nie tworzy tak pięknej kolumny, jak w słońcu. Jej igły nie są też wtedy szmaragdowe, ale znacznie jaśniejsze. Zaciszne miejsce. Dobrze jest wybrać miejsce osłonięte przed silnymi wiatrami. Wtedy zimą, podczas najsilniejszych mrozów, będzie mniej narażona na przemarznięcie.

Gleba. Powinna być żyzna, przepuszczalna, wapienna.

Odpowiednia na żywopłot

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem żywopłotu i nie wiesz czy posadzić tuję Szmaragd, czy odmianę Brabant, to warto wziąć pod uwagę, że odmiana Szmaragd tworzy bardziej zwarte, eleganckie kolumny, choć o mniejszej średnicy niż tuja Brabant. Na jej korzyść przemawia też to, że nie brązowieje na zimę, a tuja Brabant trochę tak. Aby żywopłot był gęsty, trzeba posadzić sadzonki co 50–60 cm. Dlatego, że średnica kilkuletniego krzewu wynosi właśnie tyle.

Tuja Szmaragd może też rosnąć w grupie z innymi krzewami iglastymi, np. o pokroju płożącym lub pojedynczo na trawniku. Całkiem dobrze sprawdza się jako drzewko na balkonie, jeśli posadzi się ją w pojemniku wielkości co najmniej wiaderka. Kilka takich pojemników z tują szmaragd także stworzy rodzaj żywopłotu na większym balkonie i osłoni przed wiatrem i słońcem. Jednak w takich warunkach trzeba przed zimą zabezpieczyć jej korzenie przed mrozem – wystarczy owinąć pojemniki starymi kocami i np. workiem jutowym. Ubrana przed Bożym Narodzeniem w kolorowe światełka będzie wyglądać jak choinka.

Jak sadzić tuje Szmaragd

Sadzonki sprzedawane w doniczkach można sadzić przez cały sezon, od kwietnia do połowy października. Natomiast z tzw. gołym korzeniem najlepiej sadzić wiosną lub jesienią. Wtedy mają najlepsze warunki, by się ukorzenić. Dołek, w który wkładamy korzenie powinien być trzy razy większy niż doniczka. Na dno wsypuje się żyzną ziemię – może to być substrat torfowy wymieszany z kompostem, wkładamy korzenie, przysypujemy, lekko ubijamy i podlewamy. Roślina powinna się znajdować na tej samej wysokości, co w doniczce. Wokół rośliny rozkładamy kilkucentymetrową warstwę kory sosnowej.

Ceny sadzonek tui szmaragd

Wahają się od 4 do 30 zł. Wszystko zależy od wielkości i od tego, czy krzew jest sprzedawany w pojemniku czy bez. Za 30 zł kupimy już całkiem sporą tuję Szmaragd, wysokości ok. 80, dobrze ukorzenioną, w pojemniku.

Cięcie tui Szmaragd

Znosi je bardzo dobrze, ale trzeba przemyśleć, czy warto ją przycinać. Tworzy przecież piękne zwarte kolumny o idealnych proporcjach. Gdy zabieg cięcia zostanie wykonany nieumiejętnie, wtedy jej ładny stożkowaty kształt może ulec zdeformowaniu. Raczej zaleca się, aby przycinać tuję szmaragd tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Jak nawozić tuję Szmaragd

Potrzebuje sporej ilości składników mineralnych. Jednak trzeba ją nawozić z umiarem, bo jest wrażliwa na zasolenie gleby. Najlepiej zasilać ją specjalnym nawozem do tuj. Wystarczą trzy niewielkie dawki nawozu, zalecane na opakowaniu preparatu. Pierwsza wiosną, druga pod koniec maja i ostatnia pod koniec czerwca.

Ważne ściółkowanie

Wokół krzewu warto rozsypać kilkucentymetrową warstwę drobnej kory. Takie ściółkowanie sprawia, że w ziemi jest więcej wilgoci. Trochę też poprawia ten zabieg strukturę gleby, jej zasobność w składniki odżywcze, a zimą chroni dodatkowo korzenie przed przemarzaniem.

Choroby i szkodniki atakujące tuje Szmaragd

Tuja Szmaragd jest krzewem odpornym, ale może się zdarzyć, że zaatakują ją przędziorki, choroba grzybowa, lub zacznie marnieć dlatego, że pies lub kot oddaje na nią mocz. W ostatnim przypadku po prostu nie należy do tego dopuszczać. Jeśli zwierzęta biegają po ogrodzie, to krzew trzeba otoczyć siatką. W przypadku przędziorków lub chorób grzybowych trzeba opryskać krzew odpowiednim preparatem kupionym w sklepie ogrodniczym.