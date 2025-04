Moczę w wodzie te ziarenka i podlewam paprotkę. Ten domowy nawóz jest tańszy niż kostka masła i uratuje najbardziej zmarniałą roślinę

Gdy paprotka marnieje przyda się trik z soczewicą. Z reguły nie są to zbyt wymagające rośliny, ale i im zdarzają się gorsze momenty. Na szczęście jest na to tani i prosty sposób. Niezwykle skuteczną odżywkę przygotować można wyłącznie z niedużej ilości soczewicy i wody. Stosuj regularnie, a roślina obudzi się do życia i na nowo pięknie zazieleni i zgęstnieje.