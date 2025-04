Wbrew pozorom, trendy ogrodnicze również ulegają zmianie. W latach 90-tych bardzo popularne były skalniaki lub ogrodowe palisady drewniane. Na początku XXI wieku coraz częściej stawiano jednak na minimalizm - decydując się np. na utrzymanie ogródka w określonej tonacji kolorystycznej, lub sadzenie wyłącznie kilku gatunków roślin.

Jakie trendy ogrodowe będą dominować w 2017? Kwiaty w bardzo wyrazistych kolorach, rośliny zmieniające kolor, a także rośliny jadalne.

1. Kwiaty w wyrazistych kolorach

Rokiem 2017 rządzi kolor - nawet jeśli w domu cenisz minimalizm i styl skandynawski! Nie chodzi o zgaszone odcienie różu. W ogrodzie królować muszą wyraziste czerwienie, elektryzujące żółcie i intensywny pomarańcz.

Według najnowszych założeń, eksplozja kolorów to najbardziej wiodący trend. Do takiego ogrodu tłumnie zawitają również pszczoły i motyle - żywe barwy z pewnością je przyciągną.

2. Rośliny zmieniające kolor

Niektóre gatunki roślin mogą być trochę jak... kameleony. Czy wiesz, że istnieją iglaki, które zmieniają swój odcień? Już w 2016 stały się bardzo modne, ale w tym roku ten trend stanie się jeszcze silniejszy.

Latem zazwyczaj są zielone, a jesienią i zimą... pomarańczowe lub zielone. Takie barwy przepięknie wyglądają na tle śniegu! Przykładowe odmiany to Icee Blue Juniper, Sea of Gold Juniper, Ember Waves Western Arborvitae.

3. Jadalne rośliny

Wiele z was ma z pewnością własny warzywniak, trudno więc nazwać go chwilową modą. W tym roku jednak namawiamy absolutnie wszystkich do uprawy własnych warzyw - nawet, jeśli nie posiadacie ogrodu! Warto wykorzystać choćby przestrzeń na balkonie lub kuchennym parapecie.

4. Fascynacja naturą

Odchodzą w niepamięć uporządkowane, angielskie ogrody z wyznaczonymi grządkami i starannie wymodelowanymi krzewami. Lubisz iglaki w kształcie kuli lub idealnie przycięty żywopłot? W 2017 pożegnaj się ze swoimi upodobaniami! Ogrodami rządzi naturalność i żywioł.

5. Duże rośliny w dużych donicach

Uczyń z nich centralny punkt ogrodu. Duże rośliny, posadzone w ogromnych donicach, będą z pewnością przykuwać uwagę. Ogromną zaletą jest tutaj dowolność - nie musisz aranżować grządki, możesz za to ustawić je np. na samym środku trawnika.

6. Wersje mini

Zazwyczaj uważa się, że ogromne ogrody różane, żywopłoty z hortensji i majestatycznie pełzające po trawniku powojniki są synonimami luksusu.

Niewiele z nas dysponuje jednak wielką przestrzenią. Można jednak zaaranżować wszystko... w wersji kompaktowej. Mini róże lub maleńkie hortensje wyglądają równie efektownie!