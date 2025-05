Regularne nawożenie trawnika to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w sezonie ogrodniczym. Dobrze odżywiona darń rośnie gęsto, ma intensywny kolor i znosi nawet duże obciążenie, jak np. dziecięce zabawy czy częste koszenie. Jednak zbyt częste lub nieodpowiednie nawożenie może osłabić trawę, zakwasić glebę i przyczynić się do rozwoju chwastów. Jak często więc "dokarmiać" trawnik?

Po co nawozić trawnik?

Trawnik zakładamy praktycznie na każdym podwórku i w zielonych przestrzeniach miejskich. Można więc pomyśleć, że przecież sam sobie świetnie radzi. Tymczasem aby wyglądał naprawdę ładnie i był ozdobą ogrodu, musisz wiedzieć, jak o niego dbać. Pielęgnacja trawnika po zimie i w ciągu roku nie jest wymagająca ani czasochłonna, ale nie możesz pomijać tego etapu, jeśli nie chcesz mieć podwórka pełnego chwastów i żółtych placków.

Trawa ma dość duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze, w szczególności azot, fosfor i potas. Odpowiednio "dokarmiona" odwdzięcza się lepszym wzrostem i zagęszczeniem. Jest też dużo bardziej zielona i odporna na niesprzyjające warunki. Nawożenie może też przyczynić się do zwalczania chwastów oraz mchu na trawniku.

Trawnik wystarczy nawozić 3 lub 4 razy w roku, w zależności od warunków w danym sezonie, fot. Adobe Stock, ronstik

Jak często nawozić trawnik?

Skoro ma duże zapotrzebowanie na składniki, to pewnie trzeba nawozić go przynajmniej raz w miesiącu? Nic bardziej mylnego. Trawa doskonale zarządza otrzymanymi mikroskładnikami, dzięki czemu można nawozić ją tylko kilka razy w roku. Zbyt częste nawożenie prowadzi do przenawożenia i wypalenia trawy. Najlepiej robić to w 3 terminach:

wiosną : to moment pierwszego "dokarmiania" po zimie. Wybierz nawóz z dużą zawartością azotu, który pobudzi trawę do wzrostu i zagęszczenia. Zastosuj go jednorazowo, najlepiej po pierwszym koszeniu.

: to moment pierwszego "dokarmiania" po zimie. Wybierz nawóz z dużą zawartością azotu, który pobudzi trawę do wzrostu i zagęszczenia. Zastosuj go jednorazowo, najlepiej po pierwszym koszeniu. latem : w tym okresie warto nawozić trawnik co 1,5 miesiąca nawozem wieloskładnikowym, najlepiej o przedłużonym działaniu. Dzięki temu darń nie będzie ulegała przesuszeniu i zachowa intensywny kolor.

: w tym okresie warto nawozić trawnik co 1,5 miesiąca nawozem wieloskładnikowym, najlepiej o przedłużonym działaniu. Dzięki temu darń nie będzie ulegała przesuszeniu i zachowa intensywny kolor. jesienią: wybierz nawóz jesienny, ubogi w azot, za to bogaty w fosfor i potas, które wspierają system korzeniowy i odporność trawy. Taki nawóz zastosuj jednorazowo, pod koniec września lub na początku października.

Najczęstsze błędy w nawożeniu trawnika

Jednym z najczęstszych problemów jest wspomniane wcześniej zbyt częste nawożenie, które może prowadzić do przenawożenia, objawiającego się żółknięciem lub obumieraniem źdźbeł. Równie istotna jest pora aplikacji - rozprowadzanie nawozu w pełnym słońcu, zwłaszcza w upalne południe, zwiększa ryzyko poparzeń i zmniejsza skuteczność działania preparatu.

Kolejnym błędem jest brak podlewania po zastosowaniu nawozu. Bez wody składniki nie przedostają się do strefy korzeniowej, a granulki mogą nawet uszkodzić trawę powierzchniowo. Nigdy nie stosuj też jednego rodzaju nawozu przez cały sezon. Potrzeby trawnika zmieniają się w zależności od pory roku, dlatego warto dobierać formułę odpowiednią do fazy wzrostu i warunków atmosferycznych.

