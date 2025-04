Trawnik po zimie często jest dziurawy, suchy i ewidentnie potrzebuje pomocy. Kiedy dni zaczną robić się coraz cieplejsze, przy okazji pierwszych wiosennych porządków w ogrodzie oczyść też trawnik i sprawdź, czego może potrzebować.

Przede wszystkim po zimie musisz oczyścić cały trawnik z resztek roślin, suchych źdźbeł i starych gałązek. Zagrab też wszystkie resztki i postaraj się, aby maksymalnie oczyścić także ziemię. Rób to na sucho, bez podlewania wcześniej trawnika i wybierz raczej suchy, słoneczny dzień. Dobrze jest też usunąć mech na trawniku, który mógł pojawić się w czasie wilgotnej zimy.

Działanie mrozów może spowodować, że wierzchnia warstwa ziemi zacznie się odrywać, a przez to w trawniku pojawią się dziury. Oderwane kępki także usuń, a miejsce po nich lekko zagrab pazurkami. Podczas śnieżnych i wilgotnych zim na niektórych rodzajach trawników może pojawić się także charakterystyczna biała pleśń (tzw. śniegowa). Ją też dokładnie usuń - być może będzie trzeba przekopać większą część trawnika.

Kiedy zbierzesz większe zanieczyszczenia, dokładnie zagrab wszystkie pozostałości przy pomocy tzw. grabi wachlarzowych. Grab raz w jedną, raz w drugą stronę, aby dokładnie "wyczesać" wszystkie źdźbła. Dobrze jest też całkowicie usunąć wszystkie pożółkłe fragmenty trawnika - one już na pewno się nie zregenerują.

Trawnik po zimie: pielęgnacja

Wertykulacja, czyli pionowe nakłuwanie darni trawnika i wierzchniej warstwy podłoża, znacznie przyspiesza wzrost nowych źdźbeł, a sam trawnik dość szybko regeneruje się po takim zabiegu. Potrzebujesz do tego specjalnego urządzenia - wertykulatora. Dzięki temu składniki, takie jak tlen czy woda będą miały okazję wniknąć głębiej i przyspieszyć ukorzenianie trawnika.

Oprócz wertykulacji dobrze jest też napowietrzyć glebę. Możesz zrobić wgłębienia przy pomocy wideł albo specjalnych butów z kolcami. Wystarczy, że je założysz i przespacerujesz się po całym trawniku. Te zabiegi są istotne dla wzrostu i regeneracji całego trawnika, ale przeprowadź je dopiero, kiedy nie ma już ryzyka silnych mrozów czy opadów śniegu.

Trawnik po zimie dobrze jest też zasilić nawozem. Powinny być to środki azotowe - najlepiej sięgnij po specjalną saletrę amonową dedykowaną pielęgnacji trawnika. Nawożenie najlepiej jest wykonać na przełomie marca i kwietnia, kiedy dni są już naprawdę bardzo ciepłe, a nocne przymrozki nie są aż tak dokuczliwe.

Nawóz stosuj tylko wtedy, kiedy dzień jest ciepły, a trawa i podłoże suche. Dopiero na koniec lekko podlej trawnik bardzo mocno rozproszonym strumieniem wody.

Koszenie trawnika po zimie

Wiosna to też dobry moment na sianie trawnika. Możesz zrobić to tuż po ustąpieniu wiosennych przymrozków, a więc w połowie maja albo nieco wcześniej - zależy to w dużej mierze od warunków pogodowych. Jeśli wiosna przyjdzie zdecydowanie szybciej, nie musisz czekać aż do maja. Ważne jest jednak, aby trafić na ciepły, słoneczny okres.

Możesz też wysiać trawnik jesienią, ale musi on zdążyć wykiełkować przed pierwszymi mroźnymi dniami i opadami śniegu.

Pierwsze koszenie trawy zostaw na moment, w którym trawnik będzie już dość bujny i gęsty. Nawet jeśli będzie przez chwilę wyglądał na niezadbany, lepiej skosić go po raz pierwszy wiosną za późno, niż za wcześnie. Trawa rośnie mniej więcej 10-20 dni od momentu posiania lub skrócenia.

Pierwsze koszenie dobrze jest przeprowadzić, kiedy trawnik będzie miał minimalną wysokość 6-7 cm. Proces ten zwykle trwa ok. 3-4 tygodni. Po pierwszym koszeniu możesz już spokojnie przeprowadzać ten zabieg regularnie.

