Ojczyzną trawy pampasowej są południowo-amerykańskie stepy. Coraz chętniej sadzimy ją w ogrodach ze względu na walory dekoracyjne. Ogromna, osiąga ok. 3 m wysokości. Jesienią na długich, sztywnych pędach wypuszcza białe, srebrzystoszare (niektóre odmiany także beżowe i różowe) puszyste wiechy, które długo zdobią rabaty, a także świetnie nadają się do suchych bukietów.

Zimowanie trawy pampasowej

W Polsce trawa wymaga zabezpieczenia na zimę. Nie jest to takie proste i nie daje stuprocentowej gwarancji, że roślina przetrzyma spadki temperatury, jednak jeśli nie podejmiesz działań - na pewno nie przetrwa.

Najlepiej związać pędy (można je nawet załamać lub ściąć, ale nie za nisko), owinąć słomianymi matami, agrowłókniną, która ochroni je przed zimnem, zaś korzenie obsypać na wysokość 20-30 cm warstwą suchych liści, kory lub trocin. Tę okrywę można jeszcze przysypać cienką warstwą ziemi. Ważne, by roślina miała dostęp do świeżego powietrza, więc okrycie nie może być zbyt szczelne.

Trawa pampasowa - najpiękniejsza ozdoba ogrodu! Jak ją uprawiać?

Wilgoć - niebezpieczna!

Zimą często roślinie bardziej szkodzi nadmierna wilgoć niż niska temperatura. Dlatego nad okryciem warto ustawić daszek z nieprzemakalnego materiału (pleksi, folii, szkła), na tyle rozłożysty, by ochraniał też korzenie. Przed zabezpieczeniem kępy trzeba sprawdzić czy trawa jest sucha, a jeśli nie - to pozwolić jej przeschnąć.

Roślinę okrywamy dopiero wtedy, gdy spadek temperatury jest dość znaczny (ok. -8, -10 st. C) i utrzymuje się przez jakiś czas. Gdy zrobimy to zbyt wcześnie, roślinie grozi "wydelikacenie" , a także atak grzybów.

Jeśli trawa jest szczelnie zabezpieczona przed deszczem, to jeśli w zimie nie ma mrozu trzeba ją od czasu do czasu podlać.

Trawa pachnąca cytryną - możesz mieć ją na swoim balkonie!

Zimowanie trawy w donicy

Jeśli hodujemy trawę w dużej donicy, albo roślina jest młoda i boimy się, aby nie zmarzła, warto ją wykopać, umieścić w pojemniku i przenieść do chłodnego, widnego pomieszczenia. Od czasu do czasu podlać, aby bryła korzeniowa całkiem nie wyschła.

Trawa pampasowa po zimie

Trawa po zimie wymaga przycięcia. Należy to zrobić tuż przed rozpoczęciem wegetacji. Kępy przycinamy blisko ziemi sekatorem lub nożycami. Wszystkie wycięte źdźbła dokładnie wygrabiamy i przenosimy na pryzmę kompostową lub drobno siekamy i pozostawiamy jako ściółkę. Aby ułatwić sobie cięcie, warto związać stare pędy sznurkiem i wyciąć całość przy ziemi.

