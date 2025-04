Trawa pampasowa (Cortaderia selloana) należy do najwyższych traw (choć są też niższe odmiany trawy pampasowej). Jej niezwykle dekoracyjne, srebrzystoszare, pierzaste wiechy pojawiają się we wrześniu.

Pięknie wyglądają także zimą, gdy uschną. Roślina pochodzi z Ameryki Południowej, więc jest nieodporna na mróz. Na zimę wymaga okrywania.

Sadzonki trawy pampasowej można kupić w sklepach ogrodniczych, szkółkach lub na kiermaszach ogrodniczych. Największy wybór jest wiosną i wczesnym latem.

Mniejsze, młodsze rośliny przyjmują się szybciej i lepiej niż starsze kępki.

Dobrej jakości sadzonki powinny mieć intensywną barwę liści i zwięzłe podłoże. Cena trawy pampasowej wynosi od 3 zł (nasiona) do ok. 20 zł (sadzonki).

Rozmnażanie trawy z nasion

Najlepiej kupić nasiona i wysiać je (nie za gęsto) do pojemników wypełnionych wilgotnym substratem (podłożem) do wysiewu. Przykrywamy je cienką warstwą przesianego substratu i nakrywamy pojemniki folią. Naczynia umieszczamy w jasnym miejscu w temp. 16 st. C.

Gdy pojawią się siewki zdejmujemy folię. Gdy podrosną i mają 4-5 cm, można je przepikować czyli przesadzić do małych doniczek (najlepiej po 3-5 roślin), aby szybciej uzyskać większe kępki.

Pielęgnacja trawy pampasowej nie jest skomplikowana, jednak trzeba znać kilka najważniejszych zasad jej uprawy. Tylko gdy spełnisz istotne dla tej rośliny warunki, wyrośnie na piękną i zdrową.

Przygotowanie podłoża do trawy pampasowej

​Zanim posadzisz sadzonkę dobrze przygotuj glebę. Trawy najlepiej rosną w spulchnionym podłożu, w którym korzenie mogą z łatwością się rozrastać.

Większość gatunków w naturze musi się zadowolić słabymi ubogimi glebami, więc nawozy należy stosować z umiarem, ale kortaderia będzie dorodniejsza i zdrowsza, gdy zasilisz ziemię np. kompostem.

Sadzenie trawy pampasowej w ogrodzie



​Robimy to wiosną lub wczesną jesienią. Roślinę umieszczamy w odpowiednio dużym dołku, by pomieścił bryłę korzeniową, na takiej samej głębokości, na jakiej rosła w doniczce.

Należy uważać, by nie przysypać wierzchołków wzrostu ziemią. Warto pamiętać, że trawa pampasowa będzie wymagać sporo przestrzeni, więc między sadzonkami zachowujemy odległość co najmniej 120 cm.

Jeśli planujemy stworzyć mieszaną kompozycję z różnych roślin i krzewów weźmy pod uwagę ich ostateczne rozmiary.

Podlewanie trawy pampasowej

​Świeżo posadzone rośliny trzeba dość często podlewać. Najlepiej używać do tego zraszacza, który powoli, ale skutecznie nawilża glebę.

Gdy trawa osiągnie dwa lata, dobrze się ukorzeni, a lato nie jest zbyt upalne i suche nie ma potrzeby regularnego podlewania. Warto uważnie obserwować roślinę, gdy odczuwa niedobór wody - zaczyna zwijać liście. Wtedy należy ją solidnie podlać.

Ściółkowanie trawy pampasowej

​Glebę wokół trawy dobrze jest przykryć ściółką. Może to być żwir, kora, muszelki, trociny. Ściółka będzie zapobiegać wysychaniu gleby i spełni rolę dekoracyjną.

Zimowanie trawy pampasowej

​W Polsce trawa wymaga zabezpieczenia na zimę. Najlepiej związać pędy, owinąć folią, która ochroni je przed wilgocią, a korzenie obsypać na wysokość 20-30 cm warstwą kory, liści lub trocin.

Całą konstrukcję warto wzmocnić palikami. Ważne, by roślina miała dostęp do świeżego powietrza, więc okrycie nie może być zbyt szczelne. Zabezpieczenie trawy pampasowej na zimę jest konieczne do tego, by roślina pięknie rosła i wypuszczała kwiatostany w kolejnym sezonie.

Trawa pampasowa po zimie w pierwszej kolejności wymaga przycięcia. Należy to zrobić tuż przed rozpoczęciem wegetacji. Kępy przycinamy blisko ziemi sekatorem lub nożycami. Wszystkie wycięte źdźbła dokładnie wygrabiamy i przenosimy na pryzmę kompostową lub drobno siekamy i pozostawiamy jako ściółkę.

Aby ułatwić sobie cięcie, warto związać stare pędy sznurkiem i wyciąć całość przy ziemi. Trawa pampasowa ma ostre brzegi, trzeba więc uważać, by się nie skaleczyć. Najlepiej założyć rękawice.

Niektórzy usuwają zaschnięte kępy robiąc pośrodku niewielkie ognisko, aby ubiegłoroczne pędy wypaliły się. Trzeba jednak przy tym bardzo uważać, by nie zniszczyć całej rośliny.

Trawa pampasowa występuje w kilku odmianach kolorystycznych.

Trawa pampasowa biała

Cortaderia selloana

​Tworzy gęste kępy ze sztywnych, płaskich, szarozielonych liści. Kwiatostany - gęste puszyste wiechy mają kremową barwę z pięknym połyskiem, osiągają wysokość 2,5 m.

Lubi miejsce słoneczne, żyzną glebę, zasobną w wapń. Można ją posadzić w dużym pojemniku. Gatunek dwupienny. Aby trawa zakwitła trzeba posadzić roślinę żeńską i męską.

Cortaderia selloana Pumila

​Odmiana niższa - osiąga 45 cm wysokości, tworzy gęste kępy. W czasie kwitnienia osiąga wysokość 1,5 m. Kwiatostany mają kremową barwę, pojawiają się w lipcu. Wymaga miejsca słonecznego i żyznej, zasobnej w wapń ziemi

Trawa pampasowa różowa

Cortaderia selloana Rendatleri

​Odmiana podobna do dzikiego gatunku, ale o luźniejszych różowych kwiatostanach. Wyrasta na wysokość 2,1 m

Cortaderia selloana Rosea

​Kwiatostany mają różowe duże wiechy. Roślina wymaga żyznej przepuszczalnej ziemi i słonecznego ciepłego, osłoniętego od wiatru miejsca

Trawa pampasowa o ozdobnych liściach

Cortaderia selloana Aureolineata

​Jej liście mają złocistożółte paski, kwiatostany są kremowe. Wymaga słonecznego miejsca. Osiąga wysokość ok. 2, 4 m

Cortaderia selloana Sunningdale Silver

​Wyrasta na wysokość ok. 250 cm. Liście mają srebrnoszary połysk. Kremowe kwiatostany pojawiają się w październiku. Wymaga miejsca słonecznego i przepuszczalnej, próchniczej gleby. Latem wymaga podlewania.

Niektóre trawy szczególnie pięknie prezentują się jesienią. Oprócz trawy pampasowej, która pokazuje swoją urodę w pełnej krasie sprawdzą się także:

Trawa czerwona (Imperata cylindrica, np. odmiana Rubra)

​Na jesieni przybiera intensywnie czerwony kolor. Tworzy malownicze kępy. Będzie pięknie wyglądać na tle kremowej trawy pampasowej. Lubi żyzną glebę, słoneczne lub lekko zacienione miejsce i przepuszczalną, wilgotną glebę. Młode rośliny trzeba okrywać.

Miskant (Miscanthus sinensis)

​Wysoka trawa, niezwykle ozdobna, która przypomina trzcinę. We wrześniu wypuszcza puchate, miłe w dotyku wiechy. Lubi miejsce ciepłe i nasłonecznione i żyzną, średnio wilgotną glebę.Odmiana Zebrinus ma jasne paski, a Silberfeder wypuszcza długie źdźbła z białym paskiem po środku.

Proso rózgowate (Panicum virgatum)

​Odmiana Heavy Metal wypuszcza sztywne, wyprostowane niebieskawozielone pędy. Jesienią przybierają intensywnie żółtą barwę. Roślina wymaga żyznej gleby i jasnego, słonecznego miejsca.

Spartyna grzebieniasta (Spartina pectinata)

​Dość rzadka, wypuszcza łukowato przewieszające się źdźbła, które wyglądają bardzo malowniczo. Jesienią przebarwiają się na słomkowy kolor. Roślina intensywnie się rozrasta. Lubi słoneczne miejsce i wilgotną glebę.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.06.2017.

