Trawa cytrynowa (Cymbopogon citratus) należy do rodziny traw wiechlinowatych. Rośnie w krajach śródziemnomorskich, a także w Gruzji, Malezji, Indiach, Afryce.

Roślina jest dość wysoka, osiąga ok. 80-150 cm wysokości, ma ostro zakończone liście. Tworzy rozrośnięte kępy o szerokości ok. 1 metra. Wypuszcza zielono-czerwone kwiaty zebrane w kłos.

Trwa cytrynowa dobrze rośnie w miejscach słonecznych, ciepłych, osłoniętych od wiatru. Będzie piękną ozdobą ogrodu, ale w nim nie przezimuje.

Jest wrażliwa na niskie temperatury (toleruje minimum 8 stopni Celsjusza). Jeśli więc wolisz trawę, która przezimuje w naszych warunkach, dobrym wyborem będzie trawa pampasowa. Wieloletnie trawy ozdobne można sadzić zarówno w pojemnikach, jak i w gruncie.

Trawa cytrynowa to roślina łatwa w uprawie. W naszym klimacie nie przetrzyma jednak zimy, bo w nocy wymaga temperatury powyżej 8 stopni C, więc trzeba ją traktować jako roślinę sezonową.

Najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych. Jeśli chcesz ją hodować na balkonie - posadź ją w donicy i regularnie podlewaj.

Możesz spróbować przezimować roślinę w ogrzewanym pomieszczeniu. Należy wówczas ograniczyć podlewanie, a na wiosnę przyciąć pędy do wysokości 5 cm.

Uprawa trawy cytrynowej z nasion

Nasiona powinno się wysiewać wczesną wiosną (pod koniec marca) do naczyń wypełnionych ziemią do wysiewania i rozsad wzbogaconą o preparat do ukorzeniania. Podłoże trzeba dobrze nawilżyć i robić to regularnie, aby nie wyschło.

Doniczki najlepiej postawić w jasnym, ciepłym miejscu (20 stopni C). Nasiona zaczną kiełkować po kilku dniach. Gdy siewki wzejdą i podrosną, warto je umieścić w doniczkach z żyzną ziemią. Gdy zrobi się ciepło, po 15 maja, trawę można wystawić na balkon, albo posadzić na rabacie.

Roślina nie ma szczególnych wymagań. Potrzebuje słońca i ciepła. Trzeba też dbać o jej regularne podlewanie, a w okresie wzrostu dobrze jest zasilić nawozem. Zbyt rzadko podlewana uschnie, zwłaszcza, gdy rośnie w niewielkim pojemniku.

Trawa cytrynowa z sadzonek



Bardzo łatwo jest zrobić samemu sadzonki z dorosłych roślin. Wystarczy wstawić pędy do wody i poczekać aż wypuszczą korzenie. Gdy to nastąpi, umieść sadzonki w ziemi.

Oprócz tego, że trawa jest oryginalną przyprawą do zup, mięs, potraw curry (np. kurczak z trawą cytrynową), doskonale nadaje się do robienia naparów.

Gorący napar relaksuje, orzeźwia, poprawia przemianę materii i jest bardzo smaczny. Zawiera sporo witaminy C i olejków lotnych.

Z trawy pozyskuje się olejek cytronelowy, który ma działanie odkażające i stosuje się go w kosmetyce do produkcji dezodorantów, soli do kąpieli, itp. Wyciągi łagodzą objawy opryszczki i stany zapalne skóry.

Jeśli uprawiasz trawę w ogródku czy na balkonie, możesz jej nadmiar ususzyć. Najlepiej pociąć ją wcześniej na jednocentymetrowe odcinki, rozsypać cienką warstwą, suszyć w przewiewnym, zacienionym miejscu. Po ususzeniu wsypać do naczynia z ciemnego szkła.

Trwa cytrynowa ma piękny cytrynowy, nieco korzenny, aromat, zwłaszcza, gdy dotknie się i rozetrze jej źdźbła. Jednak najbardziej aromatyczną jej częścią jest bulwa i to ona jest głównie wykorzystywana w kuchni. Przede wszystkim używa się jej jako przyprawy do potraw tajskich.

Szczególnie cenią ją Azjaci - między innymi jest głównym składnikiem kuchni tajskiej. Dodaje się ją do zup, sałatek, napojów czy marynat. Można ją także parzyć samą. Jej orzeźwiający smak z lekką nutką imbiru nadaje potrawom typowy dla tego regionu smak.

