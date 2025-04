Traszki to płazy, które zimują na lądzie pod liśćmi, pod mchem lub w różnych innych zakamarkach. W zbiornikach wodnych, w tym nierzadko w naszych oczkach wodnych pojawiają się na przełomie marca i kwietnia, gdy zaczyna się ich okres godowy. W tym czasie możemy obserwować piękną szatę godową samców.

Reklama

Cały cykl rozrodczy traszek odbywa się w środowisku wodnym. Do zapłodnienia u traszek dochodzi w ciele samicy. Następnie składa ona pojedynczo od 100 do 300 jaj przez okres nawet kilku tygodni, każde z nich z osobna owijając tylnymi nogami w liście podwodnych roślin. W zależności od temperatury wody larwy wykluwają się z jajeczek po kilku dniach, a nawet po kilku miesiącach. Proces przeobrażenia się larwy w dorosłego osobnika następuje po kilku miesiącach przebywania w wodzie, zwykle trwa to od czerwca do września. Wtedy też dorosłe osobniki opuszczają wodę i wychodzą na ląd.

Co ciekawe traszki, choć są dość powszechne, to trudno je dostrzec. Bytują bowiem na dnie zbiorników wodnych, wynurzając się tylko na chwilę, by zaczerpnąć powietrza. Bardziej aktywne stają się w deszczową, pochmurną pogodę oraz po zmierzchu – wówczas wychodzą na żer.

Dorosłe osobniki żywią się wszystkimi zwierzętami, które są w stanie połknąć np. różnymi owadami, ich jajami i larwami (w tym larwami komarów!), ślimakami bez muszli.

Gatunki traszek w Polsce

W naszym kraju żyją 4 gatunki tych płazów:

Traszka zwyczajna – najczęściej spotykana i żyjąca najbliżej domostw. Najbardziej licznie bytuje na nizinach. Samice znacznie różnią się od samców – są mniej barwne i mniejsze. Samce osiągają długość do 11 cm, samice są od nich centymetr krótsze. Osobniki obu płci charakteryzują się wysmukłym ciałem o nieznacznie dłuższym od głowy i tułowia ogonie oraz gładką. Nie posiadają stałego ubarwienia. Ich barwa zmienia się z szarobrunatnego przez płowe do ciemnoszarego, z wyraźnie odznaczającymi się ciemniejszymi kropeczkami. Samce w okresie godowym są barwniejsze niż samice. Posiadają też lepiej wykształconą płetwę grzbietową i bardziej bujny ogon.

Traszka grzebieniasta – są większe i ładniejsze od traszki zwyczajnej, a także rzadsze. Samce mierzą średnio 14 -15 cm, a samice są nieco większe 16-17 cm. Ciało traszki grzebieniastej jest bardziej krępe i masywniejsze. Jej ciało nie jest gładkie, ale szorstkie – posiada mnóstwo brodawek. Występuje wyraźny fałd podgardlany. Są ciemniejsze od traszki zwyczajnej – mogą być od ciemnobrązowych do czarnych. Po bokach widoczne są ciemniejsze cętki. Samce tego gatunku posiadają dużą, ząbkowaną płetwę grzbietową, która tworzy swego rodzaju grzebień – stąd też gatunek ten ma swoją nazwę. Występuje na terenie całego kraju, a w górach do wysokości 2000 m n.p.m.

Traszka górska – w Polsce najliczniej występuje w Karpatach i Sudetach. Wielkością przypomina traszkę zwyczajną, przy czy w jej przypadku to samica jest większa – osiąga do 11 cm, a samiec jest widocznie mniejszy (mierzy do 8 cm). Z postury zaś bliżej jej do traszki grzebieniastej – jej budowa jest mocna i masywna. Ich barwa może być od ciemnozielono-brązowej, po niebieskawą do granatowej. Po bokach widoczne są zaś czarne plamki na jaśniejszym tle.

Traszka karpacka – najbardziej lądowy gatunek ze wszystkich traszek żyjących w naszym kraju. Wchodzi do wody tylko na bardzo krótki okres godowy. To także najmniejsza traszka w Polsce. Samiec osiąga długość zaledwie 6-7 cm, a samica mierzy do 10 cm. Z postury traszka karpacka jest krępa i krótka. Ma barwę od oliwkowo-żółtej do jasnobrązowej z jasnym paskiem wzdłuż grzbietu i ciemnymi plamkami. Występuje w Karpatach i Tatrach na wysokości od 500 do 1500 m n.p.m.

Uwaga! W Polsce wszystkie gatunki traszek podlegają całkowitej ochronie gatunkowej.

Polecamy:

7 najładniejszych roślin do oczka wodnego

Jak założyć oczko wodne?

6 pożytecznych owadów w ogrodzie