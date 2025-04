Najlepsze towarzystwo dla hortensji bukietowej wybierz w zależności od tego, jaki efekt chcesz uzyskać. Jeśli nie wiesz, co posadzić obok hortensji, najpierw zastanów się, na czym najbardziej ci zależy pod względem aranżacji balkonu. Jeżeli wolisz mieć ogród pełen żywych barw, wybierz hortensje ogrodowe o kwiatach różowych, niebieskich i fioletowych, łącz je z krzewami i kolorowo kwitnącymi kwiatami. Jeżeli zależy ci na bardziej eleganckim, stonowanym efekcie, idealne będą hortensje kwitnące na biało, zestawiane z trawami i iglakami.

Co posadzić obok hortensji? Różnorodność roślin iglastych, różniących się kolorem, kształtem, długością i wyglądem igieł pozwala stworzyć efektowne rabaty. Zieleń iglaków wspaniale podkreśli bujne kwiatostany w pastelowych odcieniach. Jeszcze większe pole do popisu dają kwitnące byliny i krzewy. Z ich pomocą można skomponować zachwycające, barwne kompozycje.

Te kwiaty najlepiej czują się w półcieniu, w przepuszczalnej, żyznej i kwaśnej glebie. Trzeba o tym pamiętać, wybierając towarzystwo dla hortensji bukietowej. Wiele bylin, krzewów i drzew ozdobnych będzie dla nich idealnym kompanem w ogrodzie. Szukaj tych, które tolerują półcień.

Większość bylin ma podobne wymagania, co hortensja bukietowa, dlatego będą dla niej dobrymi towarzyszami. Dodatkowo nie przytłaczają ich, bo zwykle wypuszczają drobne, nienachalne kwiaty. Z tego połączenia mogą powstać wielobarwne rabaty.

Najlepsze towarzystwo dla hortensji bukietowej wśród bylin to:

tawułki (białe, różowe lub czerwone),

piwonie,

orliki,

liliowce,

irysy,

werbena patagońska,

szałwia,

przywrotnik,

hosty,

rozchodniki.

Najwygodniej wybrać byliny zimujące w gruncie - to idealne towarzystwo dla hortensji, szczególnie na skalniakach i rabatkach.

fot. Towarzystwo dla hortensji bukietowej - byliny (tu: hosta)/Adobe Stock, Carmen Hauser

Rośliny jednoroczne to idealny sposób na podkreślenie piękna hortensji bukietowych na balkonach oraz tarasach. Jeśli chcesz wypełnić przestrzeń kilkoma donicami, wiszącymi lub stojącymi, jednoroczne rośliny to świetny pomysł. Możesz zmieniać aranżację balkonu co roku. Pamiętaj jednak, aby wybierać kwiaty cieniolubne, które nie potrzebują wielu godzin nasłonecznienia.

W cieniu obok hortensji świetnie będą rosły między innymi:

niecierpki,

lewkonie,

aksamitki,

szałwie,

begonia stale kwitnąca.

fot. Towarzystwo dla hortensji bukietowej - rośliny jednoroczne (tu: aksamitki)/Adobe Stock, Goffkein

Hortensja bukietowa kwitnie od lipca do późnej jesieni. Jeśli chcesz, aby wiosną i w pierwszych tygodniach lata towarzyszyły jej kwitnące roślinny, postaw na typowo wiosenne kwiaty. Możesz posadzić je w donicach lub skrzynkach albo włożyć do wazonu gałązki bzów zebrane podczas spacerów.

Zanim hortensja sama zakwitnie, przestrzeń wokół niej mogą ożywić wiosenne kwiaty:

konwalie,

brunery,

przylaszczki,

fiołki,

serduszki,

tulipany,

bergenie.

fot. Towarzystwo dla hortensji bukietowej - wiosenne kwiaty (tu: konwalie)/Adobe Stock, papinou

Hortensja świetnie się czuje obok niewielkich lub średnich krzewinek. Ma do nich podobne wymagania, a przede wszystkim podkreśla ich urodę (z wzajemnością!). Idealnym towarzystwem dla hortensji są przede wszystkim różaneczniki i azalie ogrodowe.

Świetnie prezentuje się przy niej także pieris japoński. Spośród krzewów zimozielonych również bukszpany i ostrokrzewy będą dobrym towarzystwem dla hortensji. Możesz je uprawiać w skrzynkach balkonowych oraz w ogrodzie.

fot. Towarzystwo dla hortensji bukietowej - krzewy (tu: azalia)/Adobe Stock, ANA2

To częste połączenie, bo iglaki są dobrym tłem dla hortensji. Mogą to być jałowce, cisy, cyprysiki lub żywotniki. Miniaturowe sosny i świerki. Najlepiej wybierać formy kolumnowe kuliste lub szczepione na pniu. Bliskość drzew i krzewów iglastych jest też korzystna dla hortensji z tego powodu, że igliwie zakwasza glebę.

fot. Towarzystwo dla hortensji bukietowej - iglaki (tu: cis)/Adobe Stock, Marc

Klasyczne, niezwykle efektowne zestawienie znane z angielskich ogrodów. Hortensje i róże mają podobne wymagania, kwitną w zbliżonych porach, wzajemnie podkreślają swoje piękno.

Trawy ozdobne to idealne towarzystwo dla hortensji. W takiej kompozycji sprawdzą się m.in. miskanty, rozplenice, jeżówki, żurawki, ostnice i inne trawy ozdobne do ogrodu.

fot. Towarzystwo dla hortensji bukietowej - róża/Adobe Stock, Laszlo

