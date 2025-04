Chyba każdy z nas na początku swojej drogi do tworzenia domowej dżungli niechcący uśmiercił kilka roślin. Czasem opłakujemy je bardziej, czasem mniej, ale zawsze na ich miejsce szukamy kolejnych kandydatów. Dlaczego rośliny zazwyczaj umierają - i to pomimo podlewania?

Wiele osób machinalnie podlewa swoje rośliny w ustalone dni tygodnia, nie zwracając uwagi na porę roku czy wilgotność podłoża. To ogromny błąd. Systematyczne przelewanie roślin może doprowadzić do gnicia korzeni które, choć da się zatrzymać, często prowadzi niestety do ostateczności - czyli wyrzucenia całej rośliny do kosza.

Jak zapobiec przelewaniu roślin?

Reagan Kastner, TikTokerka dzieląca się ze swoimi obserwatorami przydatnymi trikami, które powinien znać każdy domorosły ogrodnik, ma sposób także na zapobieganie nadmiarowi wody w doniczce. Jak zdradza, potrzebna jest to tego supermoc, którą ma każdy z nas, czyli... nasz palec.

Zanurz palec do około połowy długości w ziemi w doniczce, a następnie wyjmij go i obejrzyj. Jeśli jest suchy i znajduje się na nim pył lub kurz, twoja roślina potrzebuje podlewania. Jeśli znajdują się na nim drobinki mokrej ziemi - koniecznie daj roślinie spokój i przełóż podlewanie na inny dzień.

Gnijące korzenie sprawiają, że roślina więdnie, usycha, a jej liście robią się brązowe, żółte lub nawet czarne. Niestety zwykle niepokojące symptomy pojawiają się zbyt późno, by ją uratować i kończy ona w koszu na śmieci. Chociaż istnieje tania metoda na uratowanie gnijących korzeni, nie da się jej zastosować w każdym przypadku. Znacznie łatwiej więc zapobiegać niż leczyć.

