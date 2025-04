Ochojnik to w gatunek mszyc, który w Polsce występuje bardzo powszechnie. Żeruje na iglakach, tkając między igłami charakterystyczne białe, woskowe sieci. Niestety, uporanie się z nim to nie lada wyzwanie.

Spis treści:

Ochojnik świerkowo-modrzewiowy to tzw. szkodnik dwudomowy. Oznacza to, że do prawidłowego rozwoju i rozmnażania się potrzebuje dwóch żywicieli: w tym przypadku świerków i modrzewi. Dorosłe osobniki są niewielkie, mają maksymalnie 2 mm długości. Są czarne i mają po dwie pary skrzydeł. Nieco inaczej wyglądają ochojniki modrzewiowe - dorosłe osobniki pokrywają się woskowym nalotem, który przypomina kawałek wełny.

Cykl rozwojowy ochojnika jest długi i skomplikowany (jak na mszycę). Jego pierwotnym żywicielem jest świerk i to na nim samica składa jaja, które po wylęgnięciu się żerują w świerku przez całą zimę. Wiosną z larw rozwijają się samice - część z nich będzie posiadać skrzydełka i odleci na modrzewie.

fot. Ochojnik to popularny szkodnik roślin iglastych/Adobe Stock, Tomasz

Sposobów na zwalczenie ochojnika jest niewiele, a kiedy mszyca się już mocno rozprzestrzeni, jedynym ratunkiem może być wycinka zaatakowanych galasów lub ich wypalenie. W skrajnych przypadkach konieczna jest wycinka całego drzewa.

Najskuteczniejszym sposobem zwalczania ochojnika są opryski o działaniu układowym. Oznacza to, że wnikają do rośliny wraz z sokiem, który następnie jest wypijany przez mszyce. Taki oprysk należy wykonać wczesną wiosną, jeszcze zanim z larwy rozwiną się samice. Najlepszy termin to końcówka marca.

Pierwszym objawem obecności ochojnika na świerku jest żółknięcie pojedynczych igieł i ich obsychanie.

fot. Jak zwalczyć ochojnika/Adobe Stock, Tomasz

Niestety nie ma żadnych domowych sposobów na zwalczenie ochojników. Nie zadziałają triki takie jak oprysk z sody, octu czy fusy z kawy. W tym przypadku jedyną "domową" opcją jest sadzenie świerków i modrzewi z daleka od siebie. Ochojnik potrzebuje ich obu, aby w pełni się rozwijać i rozmnażać. Jeśli nie znajdzie w pobliżu modrzewia, możesz uniknąć plagi.

Jednocześnie warto stosować także opryski oraz środki ochrony roślin na bazie olejów, które zapobiegają atakowi szkodników.

